Tragedia en Pino Hachado: murió un camionero mientras esperaba cruzar a Chile en medio del temporal

Un trágico hallazgo se produjo cerca del Paso Internacional Pino Hachado este domingo 26 de julio. Un camionero murió mientras hacía la fila en medio del fuerte temporal en la cordillera.

Según precisó el medio local FM Calden 95.9, el hecho ocurrió alrededor de las 16, en la fila de camiones que se había desplegado a 200 metros del complejo.

Allí, en circunstancias que aún no han sido oficializadas por parte de las autoridades, un hombre murió mientras aguardaba la apertura del cruce fronterizo hacia Chile, el cual permaneció cerrado esta jornada debido a las lluvias intensas.

En el operativo intervino personal de Salud de Las Lajas, de la Comisaría 27° y Gendarmería.

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