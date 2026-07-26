Dibu Martínez en el radar de Juventus: la confesión de Spalletti y la postura del Aston Villa

El futuro de Dibu Martínez volvió a ocupar el centro de la escena en el mercado de pases de Europa. Apenas unos días después de la final del Mundial 2026 disputada con la Selección Argentina, Luciano Spalletti, entrenador de Juventus, reconoció públicamente el interés del conjunto italiano por contratar al arquero marplatense.

«Es un portero que quiere cambiar de equipo y nosotros buscamos competitividad», le explicó el técnico a La Gazzetta dello Sport tras la victoria de la Vecchia Signora frente al Standard Lieja en un amistoso de pretemporada. Sin embargo, el dt fue cauto respecto a las negociaciones. «Ahora mismo tenemos dos arqueros. Sabemos que es un mercado difícil, pero estamos en la oficina con los directivos trabajando constantemente al teléfono para intentar encontrar soluciones.»

La necesidad del equipo de Turín de reforzar el puesto responde a su decepcionante última campaña, en la que finalizó en la sexta posición de la Serie A y quedó al margen de la próxima Champions League. La dirigencia considera que ni Michele Di Gregorio ni Mattia Perin lograron afianzarse bajo los tres palos, por lo que buscan una figura de jerarquía internacional para elevar el nivel del plantel.

La postura de Aston Villa y la diferencia económica

A pesar del interés de la Juve, el traspaso sería complejo. Dibu Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa hasta 2029. Mientras las versiones en Europa indican que el club inglés pretende entre 10 y 15 millones de euros para dejarlo salir, desde Sky Sports Italia aseguraron que el primer acercamiento de la Juve fue de apenas 6,5 millones de euros, una cifra alejada de las pretensiones del club británico.

Desde la conducción del club de Birmingham salieron a desactivar de inmediato los rumores de salida. «Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia; es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada», dijo Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol de Aston Villa.

Ante la firme negativa británica y las distancias económicas, la dirigencia de Juventus ya comenzó a evaluar otras alternativas para el arco. Entre los nombres que analiza el Consejo de Fútbol de Turín aparecen el español David De Gea, el italiano Guglielmo Vicario y el japonés Zion Suzuki, de destacado rendimiento durante la reciente Copa del Mundo.

Con información de TyC Sports