Minería, obras y una polémica pendiente: la Legislatura de Neuquén retoma su agenda luego del receso

La Legislatura de Neuquén dejará atrás dos semanas de receso invernal a partir de este lunes con la puesta en marcha de las comisiones y la continuidad de los debates que quedaron pendientes de la primera mitad del 2026, además de los que puedan sumarse durante las próximas semanas.

La mayoría de las leyes que aprobó la Cámara este año fueron enviadas por el Poder Ejecutivo, dinámica que no tendría modificaciones en el segundo semestre del 2026 en función de los apoyos que suelen reunir el oficialismo y sus bloques aliados.

En declaraciones radiales, el diputado y jefe de la bancada de Comunidad, Ernesto Novoa, se mostró expectante por el reinicio de la actividad legislativa, ya que, según dijo, «tenemos proyectos muy importantes por delante«.

Este miércoles y jueves habrá sesión, aunque los temas a tratar comenzarán a definirse recién el martes, en la reunión de labor parlamentaria.

Las leyes mineras, una prioridad para el oficialismo

Novoa mencionó en primer lugar las propuestas para actualizar el Código de Procedimiento Minero de la provincia y establecer un esquema de cobro de regalías para la extracción de minerales dentro de Neuquén.

Ambos iniciativas fueron presentadas por el gobierno de Rolando Figueroa con el objetivo de adecuar las reglas de juego para el sector e incentivar una actividad que puede funcionar como un complemento de la hidrocarburífera.

Al respecto, Novoa detalló que estos expedientes ya se discutieron en la comisión de Energía, donde se tomó contacto con los funcionarios responsables del área provincial de Minería y otros especialistas en el tema.

De acuerdo a lo que se informó desde el oficialismo semanas atrás, la intención era acortar algunos tramos del nuevo código y conseguir un texto más breve que el original.

«Nosotros no teníamos un esquema como el que plantea ahora el Poder Ejecutivo. Estamos proponiendo un régimen para las tres categorías de minerales. Obviamente estamos más enfocados en la tercera categoría, porque tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta y, concretamente, con las arenas, pero aprovechamos la oportunidad para abarcar a todos los minerales», precisó el legislador en contacto con radio Cumbre.

El diputado también mencionó el análisis del nuevo Código de Familia que se viene desarrollando en un plenario de comisiones y el proyecto que pretende proteger las tierras bajo riego de Neuquén del avance de los loteos. Este último expediente tomó estado parlamentario, pero hasta ahora no recibió tratamiento en la comisión de Producción.

«Son varias cuestiones que vamos a empezar a debatir nuevamente en esta parte del año y esperamos que antes de que termine el ejercicio podamos tenerlas resueltas», precisó.

Los narcotest y la ley que sigue intacta

Ante la pregunta por la aplicación de los llamados narcotest entre los integrantes de la Cámara, cuestión que en su momento generó polémica y derivó en la presentación de dos proyectos para instrumentarlos, adelantó que «ya lo tenemos prácticamente resuelto».

Consideró que ambos textos «tienen buenas intenciones» y vaticinó que el tema «tendrá un cierre apenas le demos tratamiento».

Durante la segunda mitad del año también podría discutirse un nuevo acuerdo entre el Gobierno provincial y las operadoras petroleras para asfaltar otro paquete de rutas en la zona de Vaca Muerta.

Novoa confirmó que existen «muchas expectativas» para que esto ocurra y aprovechó la ocasión para diferenciar a la gestión provincial actual de sus predecesoras, que pedían adelantos de fondos «para pagar salarios».

«Hoy queremos que las empresas petroleras sean parte del desarrollo y de la infraestructura», señaló sobre esta modalidad de financiamiento, que precisamente incluiría adelantos de regalías para hacer obras.

«No descartamos otros proyectos en los que las empresas también participen. En definitiva, serán obras que quedarán para siempre en la provincia, aunque en una primera instancia también beneficien a las compañías«, comentó.

El diputado de Comunidad fue consultado, además, sobre la posibilidad de modificar y actualizar la cuestionada ley 5, que regula la presentación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y data de hace casi 70 años.

Dijo que, a pesar de lo «precario» de los proyectos presentados sobre el tema, los expedientes que acercó la oposición fueron tratados en la comisión A. Puso como ejemplo que uno de ellos dejaba abierta la posibilidad de que el gobernador fuera notificado por una oficina de personal y recibiera sanciones disciplinarias.

«Creo que hay que avanzar. Nosotros los tratamos en comisión con una actitud de apertura, sin negarnos a discutirlos, pero tienen que mejorar para poder seguir«, finalizó.