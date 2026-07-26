Bariloche bajo la nieve: declaran la emergencia climática y piden evitar desplazamientos innecesarios

En medio del severo temporal de nieve que azota a la cordillera este domingo 26 de julio, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche resolvió declarar la Emergencia Climática en todo el ejido municipal. La medida del intendente Walter Cortés busca resguardar la seguridad vial y la integridad física tanto de los residentes como de los turistas.

Con el frente frío golpeando de lleno la ciudad, las autoridades dispusieron restringir la circulación al mínimo indispensable, lo que derivó en cortes preventivos en calles de pendiente pronunciada, la obligatoriedad del uso de cadenas para acceder a los cerros, y un pedido extraordinario al sector privado para tener contemplación con los trabajadores afectados.

El pedido del municipio de Bariloche a los empleadores por el temporal de nieve

A través de una resolución oficial que rige mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas, el Ejecutivo municipal exhortó a la población a evitar la circulación de vehículos particulares, de cualquier porte, y limitar los desplazamientos exclusivamente a situaciones de extrema urgencia.

Según indicaron, la reducción drástica del tránsito es vital para que las tareas de despeje de las cuadrillas y la atención de vehículos esenciales puedan desarrollarse con mayor rapidez y sin obstáculos.

En este marco de crisis climática, el Municipio envió un mensaje directo a los empleadores, solicitó contemplar las severas dificultades de traslado y pidió que se abstengan de aplicar descuentos salariales o sanciones a quienes no puedan concurrir a sus lugares de trabajo por razones de seguridad o imposibilidad material de desplazamiento.

«Siempre que las características de cada actividad lo permitan, se promueve la implementación del trabajo remoto, la flexibilización de los horarios de ingreso y otras alternativas que eviten exponer a los trabajadores a situaciones de riesgo», detallaron desde la comuna, haciendo hincapié en garantizar que los equipos de emergencia puedan intervenir donde sean requeridos.

Choques y calles bloqueadas por el temporal de nieve en Bariloche

Las complicaciones en el entramado vial no tardaron en llegar como consecuencia de las intensas nevadas y el congelamiento de la calzada.

De manera preventiva, las autoridades debieron interrumpir totalmente el tránsito en la estratégica avenida Bustillo, en el tramo comprendido entre los kilómetros 13,500 y 14,500. La interrupción se produjo tras un accidente de tránsito ocurrido en ese sector.

En el casco urbano y en los barrios más elevados, la persistencia de la nevada y la formación de hielo obligaron a mantener activos diversos cortes preventivos, fundamentalmente en cruces y calles con pendientes peligrosas. Desde la Municipalidad advirtieron que la situación es sumamente dinámica y podrían disponerse nuevas restricciones según la evolución climática de las próximas horas.

Actualmente, y bajo la supervisión de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, permanecen cerradas al paso vehicular las siguientes arterias:

Quaglia y Elflein.

Rolando y Elflein.

John O’Connor y Elflein.

Segunda Sombra y Nueva Constitución.

Lanín y Pasaje Gutiérrez.

Diagonal Gutiérrez y Pasaje Gutiérrez.

Beschtedt y La Paz.

Para hacer frente a la contingencia, la intendencia mantiene desplegadas a todas las cuadrillas de las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral. Estos equipos, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se encuentran realizando trabajos ininterrumpidos de despeje de rutas, distribución de arena y sal, y mantenimiento de la transitabilidad.

En paralelo, el acceso a los principales puntos turísticos se encuentra bajo estricto control. La Municipalidad dispuso que el ascenso al cerro Catedral está permitido únicamente para aquellos vehículos que transiten con cadenas para nieve debidamente colocadas, calificando la medida como «indispensable para transitar de manera segura».

Agentes municipales se apostaron en distintos puntos del trayecto para verificar el cumplimiento de esta disposición, recordando a vecinos y visitantes que es aconsejable evaluar la verdadera necesidad del viaje antes de emprenderlo y priorizar, siempre que sea posible, el uso del transporte público.