Del homenaje Pekerman al canto de la hinchada argentina, las perlitas en La Bombonera

José Pekerman, actual entrenador de Venezuela y tricampeón mundial Sub 20 con Argentina, recibió esta noche un reconocimiento por parte de la AFA, acompañado de un respetuoso aplauso del público que asistió a La Bombonera y el abrazo por parte de cuerpo técnico y jugadores de la selección. Además, en las tribunas se escuchó el tradicional cantito: «el que no salta, no va Qatar»

Pekerman recibió una plaqueta a modo de homenaje del presidente Claudio Tapia en la previa del juego, minutos después de recibir el saludo de los jugadores argentinos, entre ellos Lionel Messi, que realizaban el calentamiento sobre el campo de juego.

En la conferencia de prensa del viernes, el propio DT argentino Lionel Scaloni reconoció la influencia en su metodología de trabajo de Pekerman, a quien enfrentó por primera vez en su carrera.

El DT argentino, al igual que sus colaboradores Walter Samuel, Pablo Aimar y Diego Placente se consagró campeón mundial juvenil en Malasia ’97 de la mano de José, que a la vez los dirigió en el seleccionado mayor como también a Roberto Ayala.

«Siempre le estaremos agradecidos por todo lo que nos enseñó. Nosotros tratamos que no haya diferencias entre la Selección mayor y las juveniles. Ese fue un legado que nos dejó José», reconoció Scaloni.

Pekerman, de 72 años, consiguió tres títulos mundiales Sub 20 para el fútbol argentino (Qatar ’95, Malasia ’97 y Argentina 2001), a la vez que dirigió al seleccionado mayor, con el que alcanzó los cuartos de final en Alemania 2006.

Además, en la previa y durante el partido la hincha que dijo presente en La Bombonera se acordó de Chile y disfrutó en más de una ocasión del tradicional canto: «el que no salta no va a Qatar».

