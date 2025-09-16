Del Progreso ganó el Provincial de Natación y Federico Bottos batió un récord nacional en Viedma

Del Progreso se quedó con el título en el tercer Provincial de Natación. (Foto: redes Del Progreso)

Del Progreso fue el flamante campeón del tercer Provincial de Natación que se realizó bajo la organización de Villa Congreso de Viedma y contó con la fiscalización de la Federación Rionegrina de Natación (Ferina). Además, Federico Bottos, de Deportivo Roca, tuvo una destacada actuación y batió un récord nacional.

El certamen se disputó en el Natatorio Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y contó con la participación de 338 nadadores de toda la provincia. El gran ganador fue Del Progreso (Roca), que se impuso con 661 puntos y se quedó con el primer lugar del podio. Lo siguieron Los Pehuenes (Bariloche) (590) y el club Cipolletti (503).

Más allá de lo colectivo, el Provincial tuvo a Federico Bottos como protagonista. El reginense, representante de Deportivo Roca, deslumbró con una actuación histórica en Viedma. Consiguió la mejor marca técnica y además, batió un récord nacional en los 50 metros libres con un tiempo de 23.62 segundos. Según indicó Manantial Deportivo, la marca llevaba vigente desde 2009 y lo consolida como una figura destacada de la natación.

En la rama femenina, también se destacó Paulina Ramello, de Sportsman de Choele Choel, quien logró un récord en los 50 metros libres de la categoría Menor Federada.

El certamen dejó, además, nuevas marcas provinciales en distintas pruebas. Alejo Cabanillas (Los Pehuenes) brilló en los 100 metros espalda y en los 200 metros combinados, mientras que los equipos de Los Pehuenes establecieron nuevos tiempos en los relevos 400 metros combinado y libre.

Todos los resultados finales