Pacífico y Confluencia avanzaron en la Copa Federal femenina y serán rivales en semifinales

Pacífico y Confluencia se enfrentarán en las semifinales de la Copa Federal Femenina. (Foto: Prensa Confluencia)

Pacífico y Confluencia volvieron a pisar fuerte en la Copa Federal femenina de fútbol. Los dos equipos neuquinos avanzaron a semifinales de la región patagónica y serán rivales por un lugar en la final.

Las Decanas no dejaron dudas y vencieron 3 a 0 a Cruz del Sur de Bariloche como locales. En la ida, ya habían ganado 3 a 1 por lo que cerraron 6-1 el global.

Lucía Soto abrió el marcador de tiro libre y asistió a Marianella González en el 2-0. El tercero fue de Juanita Pedrero para liquidar el pase a semifinales.

Pacífico dejó afuera a Cruz del Sur de Bariloche. (Foto: Prensa Pacífico Fútbol)

Por el lado de Confluencia, el boleto a semis se culminó de visitante contra Independiente de Trelew. Las Vinotinto ganaron 1 a 0 la ida en su cancha y empataron 2 a 2 la vuelta en Chubut.

Estuvo dos veces al frente con goles de Anabella Pérez y Cecilia Bartoloni. Eva Schmid lo empató en ambas ocasiones para las de Trelew que nunca alcanzaron a igualar el global.

Confluencia y Pacífico, que ya ganaron esta instancia en otras ediciones, se enfrentarán en las semifinales que serán a doble partido.

Los demás equipos

En la otra semifinal, Hispano Americano de Río Gallegos se medirá con Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia. La que gane el torneo clasificará a cuadro final del torneo que se define en AFA.

Los clasificados de las otras regiones del interior ya se definieron y son: Independiente Rivadavia de Mendoza (Cuyo), Juventud Unida de Tandil (Buenos Aires Pampeana Sur), Somisa de San Nicolás (Buenos Aires Pampeana Norte), Atlético Tucumán (Norte), Central Córdoba de Santiago Del Estero (Centro), Guaraní Antonio Franco de Posadas (Litoral Norte) y Santa María De Oro de Concordia (Litoral Sur). A esos 7 clubes se sumará el campeón patagónico y 8 de primera división.