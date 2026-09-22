Del Ruca Che a Londres: Francisco Cerúndolo disputará nuevamente la Laver Cup

El argentino viene de ganar sus dos singles en el Ruca Che ante Turquía.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país en el ranking profesional ATP, fue confirmado en las últimas horas como uno de los jugadores que formará parte de la Laver Cup 2026 en Londres, el tradicional torneo por equipos que enfrenta a Europa con el Resto del Mundo.

El bonaerense de 28 años, encargado de sellar el triunfo argentino en Copa Davis el pasado fin de semana en el Ruca Che de Neuquén (ganó sus dos partidos), integrará el equipo Rojo y volverá a responder a las órdenes del estadounidense Andre Agassi, el capitán designado.

Vale recordar que Fran, actualmente ubicado en el 22° puesto del escalafón mundial, afrontará su cuarta participación en el tradicional certamen, tras su presencias en Vancouver 2023, Berlín 2024 y San Francisco 2025. En esa última edición, el argentino fue clave derrotando al danés Holger Rune en el segundo día por 6-3 y 7-6 (5); éxito clave para el Team World.

Qué lindo ver a un argentino ahí!

El resto del mundo se quedó con la Laver Cup y Francisco Cerúndolo🇦🇷 colaboró con los puntos.



Vamos Fran🇦🇷 pic.twitter.com/zkOKTDWgDd — Argentenista (@argentenista) September 22, 2025

El equipo europeo, capitaneado por el francés Yannick Noah, estará conformado por: Alexander Zvrev (Alemania), Carlos Alcaraz (España), Rafael Jodar (España), Jakub Mensik (R. Checa), Casper Ruud (Noruega) y Arthur Fery (Gran Bretaña).

En tanto que el combinado del mundo, lo integrarán: Alex De Minaur (Australia), Taylor Fritz (Estados Unidos), Learner Tien (Estados Unidos), Brandon Nakashima (Estados Unidos), Alexander Bublik (Kazajistán) y el argentino Cerúndolo.

La Laver Cup 2026, certamen que creó y organiza el suizo, ex N°1 del mundo Roger Federer, se jugará del 25 al 27 de septiembre y se podrá ver en vivo por Disney+.