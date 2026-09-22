La Asociación Italiana de Allen festejó sus 90 años con una noche de emoción y nuevos proyectos

La Asociación Italiana Deportiva y Cultural de Allen vivió este sábado una noche muy especial al celebrar sus 90 años de vida institucional. La celebración reunió a cerca de un centenar de personas entre socios, vecinos, familias y allegados.

El aniversario encontró a la Asociación en un momento diferente al que atravesaba algunos años atrás. Hace casi cuatro años, un grupo de vecinos tomó la decisión de involucrarse para recuperar un espacio que se encontraba prácticamente sin actividad y con importantes signos de deterioro.

A partir de allí comenzó un proceso de reconstrucción que demandó esfuerzo, compromiso y el acompañamiento de socios y de la comunidad.

La cena fue preparada especialmente para la ocasión y tuvo distintos momentos gastronómicos, con una entrada inspirada en la cocina italiana, carne con caponata, café y una degustación de bombones.

La propuesta también estuvo acompañada por diferentes espectáculos que le dieron ritmo a la noche.

Adriana Coziansky ofreció su presentación musical, mientras que Sandra y Osvaldo, integrantes del Taller Nehuén, llevaron al escenario una propuesta vinculada al folklore, la danza y las raíces culturales.

También participó Jazz Theater Dance, la escuela de danzas y comedia musical dirigida por Marcela Chiacchiarini.

El cierre musical estuvo a cargo de Linaje, grupo allense que invitó a los presentes a terminar la noche cantando y bailando.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el tradicional “Feliz cumpleaños”. Pero la verdadera postal del aniversario apareció poco después, cuando desde las mesas comenzaron a escucharse canciones italianas cantadas espontáneamente por los propios asistentes.

La identidad de los orígenes

Fue una escena cargada de simbolismo: generaciones reunidas en el mismo lugar, recuperando una tradición que forma parte de la identidad de la institución desde sus orígenes.

Durante la celebración, el presidente de la Asociación Italiana, Diego Von Sprecher, destacó el camino recorrido desde que comenzó el proceso de recuperación.

La intención, explicó, es que la institución vuelva a convertirse en un espacio abierto para la comunidad, donde puedan encontrarse vecinos, familias, proyectos e iniciativas.

Acompañamiento de socios

También puso en valor el trabajo realizado por la comisión directiva y el acompañamiento de los socios y vecinos que fueron fundamentales para sostener el proyecto durante estos últimos años.

En ese proceso, destacó además el respaldo recibido por parte del Gobierno de Río Negro, especialmente para poder concretar la obra de los nuevos sanitarios.

La celebración de los 90 años permitió mirar hacia atrás y recordar a quienes, hace nueve décadas, dieron los primeros pasos para construir la Asociación Italiana en Allen.

Aquellos inmigrantes italianos buscaban un lugar donde conservar sus costumbres, compartir sus tradiciones y encontrarse con otros. Noventa años después, ese espíritu volvió a hacerse presente en el salón.