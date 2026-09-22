Río Negro debe sumar 10.000 hectáreas productivas para cubrir el déficit de alimento para la ganadería y así frenar una salida de US$20 millones por año

Hoy faltan 100.000 toneladas de maíz por año en Río Negro para lograr el autoabastecimiento alimentario de la ganadería.

En el marco de la 37° Exposición Rural de General Conesa y 14° Exposición Nacional Patagónica de Hereford, el ministro de Producción y Desarrollo Económico de Río Negro, Carlos Banacloy, puso el foco en el momento que atraviesan las actividades agropecuarias de la provincia y destacó especialmente el crecimiento registrado en los últimos años tanto en la ganadería como en la agricultura.

Durante su análisis, Banacloy sostuvo que es necesario dejar de mirar el desarrollo productivo únicamente como una expectativa futura y comenzar a valorar los cambios que ya se están produciendo.

“Siempre se hablaba en futuro y hoy creo que es muy importante hablar del presente que está viviendo la ganadería en la provincia de Río Negro”, afirmó a Río Negro Rural.

El funcionario destacó que las exposiciones rurales están reflejando esa transformación. Según explicó, dentro de las propias comisiones directivas de las sociedades rurales comienza a observarse una mayor presencia de productores vinculados a la agricultura y al desarrollo de superficies bajo riego.

“Hoy no sólo se ve la genética, sino que se ve también la agricultura, el kilo de carne y otro movimiento”, señaló.

Para Banacloy, este proceso permite que Río Negro ocupe actualmente un lugar destacado dentro de la producción ganadera patagónica. En ese sentido, recordó que durante años la provincia observaba con interés la genética que llegaba desde Chubut y consideró que hoy la situación se modificó.

“Creo que hoy Río Negro ya ocupó ese lugar y eso nos llena de orgullo”, expresó.

Más producción, pero con restricciones



El crecimiento de la ganadería también está generando nuevas demandas. Banacloy explicó que la provincia todavía tiene un déficit importante de alimentos para terminar los animales y que una parte significativa de los terneros y de la producción ganadera se mueve hacia otras regiones.

En ese contexto, volvió a plantear la necesidad de avanzar con el corrimiento de la barrera sanitaria hacia el norte.

“Por eso nuestro objetivo es correr la barrera hacia el norte, que se desplace y que le dé más volumen a nuestra ganadería”, sostuvo.

Según explicó, la situación actual genera una paradoja: mientras Río Negro incrementa su producción ganadera, tiene restricciones para incorporar animales y genética desde otras zonas y, al mismo tiempo, parte de sus propios animales se trasladan hacia el norte.

Para el ministro, superar esas limitaciones permitiría generar un mayor intercambio con la zona central del país y darle más volumen a la producción provincial.

El desafío de producir el alimento dentro de Río Negro



Uno de los datos más relevantes aportados por Banacloy está relacionado con la producción de maíz.

La provincia llegó a producir alrededor de 100.000 toneladas anuales y actualmente alcanza unas 250.000 toneladas, lo que representa un incremento del 150%. Sin embargo, todavía existe un gran déficit de alimento que debe ingresar desde otras regiones.

“Hoy tenemos un déficit de 100.000 toneladas de maíz por año como alimento para la ganadería”, precisó.

“Hoy tenemos un déficit de 100.000 toneladas de maíz por año como alimento para la ganadería”. Carlos Banacloy, ministro de Producción y Desarrollo Económico de Río Negro.

De acuerdo con su estimación, ese volumen representa unos 20 a 22 millones de dólares anuales al valor actual del maíz, equivalentes a unos 30.000 millones de pesos. “Es un dato muy significativo, no es un tema menor”, remarcó.

Ese déficit de alimento se podría cubrir con la puesta en producción de 10.000 hectáreas, con un rinde promedio de 10 a 12 toneladas por hectárea.

El objetivo del Gobierno provincial es que una parte cada vez mayor de ese alimento pueda producirse dentro de Río Negro. Para Banacloy, la expansión de las áreas bajo riego y la electrificación de nuevas zonas son herramientas fundamentales para conseguirlo.

Y el impacto, sostuvo, no se limitaría al productor agrícola o ganadero: también alcanzaría a los servicios, el transporte, el combustible y toda la actividad económica vinculada. “Mayor prestación de servicios, mayor insumo, mayor movimiento económico”, resumió.

Nuevas áreas productivas



En este escenario adquieren especial importancia los proyectos de electrificación y desarrollo de nuevas áreas productivas.

Banacloy destacó los proyectos vinculados con Guardia Mitre y Negro Muerto, que permitirían incorporar decenas de miles de hectáreas a la producción.

Se refirió a superficies que podrían alcanzar entre 30.000 y 40.000 hectáreas en el futuro y destacó que existen además más de 90.000 hectáreas sistematizadas en manos de productores que, en muchos casos, todavía no cuentan con electrificación. “Imaginemos el día que la tenga”, planteó.

El funcionario vinculó este proceso con el crecimiento que ya experimentaron otras actividades, como la horticultura. Mencionó las aproximadamente 7.800 hectáreas de cebolla y el crecimiento de cultivos como zapallo y papa, además de la radicación de productores que anteriormente trabajaban en la zona únicamente durante determinadas temporadas.

También destacó el desarrollo de nuevos servicios vinculados a la producción. Como ejemplo, señaló que pocos años atrás la región no contaba con picadoras de maíz y actualmente existen prestadores en Viedma, Conesa, Valle Inferior y Valle Medio.

“Todo eso muestra claramente el presente que está viviendo este sector”, afirmó.

Una mirada puesta en el mediano plazo



Banacloy planteó que el desafío pasa ahora por consolidar este proceso y generar las condiciones para que el crecimiento productivo continúe.

La electrificación de nuevas zonas aparece como uno de los principales instrumentos. Según explicó, los proyectos administrativos avanzan y la expectativa oficial es poder avanzar con las licitaciones una vez completadas las autorizaciones correspondientes.

El ministro vinculó ese desarrollo con la posibilidad de que Río Negro produzca más alimentos para su propia ganadería, reduzca la dependencia de insumos provenientes de otras provincias y genere un mayor movimiento económico dentro de su territorio.

“Creo que no tenemos techo”, sostuvo al referirse al potencial productivo provincial.

En ese sentido, su mirada está puesta más allá de los resultados inmediatos y en un proceso que, según planteó, debe sostenerse durante los próximos años.

Para Banacloy, el crecimiento que hoy se observa en las exposiciones rurales, en los remates, en la genética y en la agricultura es parte de una transformación más amplia de la matriz productiva rionegrina.

“Hoy tengo la suerte de ver parte del plan que hicimos con la provincia hace algunos años, claramente lo estoy disfrutando”, expresó al referirse a la posibilidad de observar resultados de políticas y proyectos que comenzaron a desarrollarse años atrás, aunque remarcó la importancia de sostener una mirada de mediano y largo plazo para que ese proceso continúe.

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