El municipio de Roca respondió a la denuncia por presuntos sobreprecios en una obra de gas

La ejecución de una red de gas natural en General Roca desencadenó un cruce político e institucional entre la oposición y la gestión local. A partir de un relevamiento de licitaciones adjudicadas en 2026, la concejal de Juntos Somos Río Negro (JSRN) cuestionó los montos abonados por la administración comunal para la extensión del servicio en el barrio María Auxiliadora, al señalar que se pagó hasta el doble en comparación con trabajos similares ejecutados por la Provincia en la región.

Según el análisis presentado por Belén Bavastri, la obra roquense registró un costo 92% superior por metro de cañería y un 88% más elevado por conexión domiciliaria frente a los trabajos realizados en el barrio Bagliani de Allen, en el marco del Plan Gas Rionegrino.

La presentación detalla que la obra en María Auxiliadora partió de un presupuesto oficial de $103.660.453,35, con apertura de sobres realizada el 14 de mayo de 2026. Ese cálculo representaba $136.755 por metro de red instalado y $2.468.106 por cada conexión. Al comparar estos valores con los $71.236 por metro adjudicados en la obra de Allen, la edila sostuvo que el proyecto local podría haberse concretado por $54.000.000, lo que hubiese significado una diferencia cercana a los $49,7 millones. Ante estos números, exigió explicaciones a la intendenta sobre los criterios de contratación.

La respuesta del Municipio de Roca: «No se pueden comparar peras con manzanas»

Ante la controversia generada, el Municipio de Roca emitió un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones y afirmó que la denuncia se sostiene sobre «datos engañosos» y cálculos técnicos que no reflejan el valor real de la contratación.

Desde el gobierno municipal aclararon que la obra, encuadrada en la Licitación Pública 15/2026, no se contrató por los $103,6 millones del presupuesto oficial, sino que fue adjudicada por un monto final de $71.424.739,50, una cifra que, remarcaron, fue omitida en la comparación pública.

Asimismo, explicaron que existen marcadas diferencias técnicas entre ambas obras que impiden equiparar sus costos directos. «Como dice el saber popular, no se pueden comparar ‘peras con manzanas’. En este caso son dos redes de gas distintas, tratadas como si fueran lo mismo«, expresaron.

Entre los factores diferenciadores señalaron las especificaciones autorizadas por Camuzzi, los variados diámetros de los caños, los accesorios requeridos, la ubicación de los puntos de conexión a la red troncal, el tipo de pavimento a reponer y la complejidad del terreno.

A su vez, la gestión local remarcó la diferencia de escala entre ambos proyectos: la obra provincial de Allen abarca 2.065 metros y 112 conexiones, mientras que la de María Auxiliadora comprende 758 metros y 42 conexiones. Al ser la obra de Allen 2,7 veces más extensa, los costos fijos —como el traslado de equipos, el obrador, la dirección técnica y los gastos generales— se diluyen en un volumen mayor de metros trazados.

En el mismo escrito, el municipio puso a disposición la documentación de la licitación —pliego técnico, acta de apertura y resolución de adjudicación— para transparentar el proceso. A la vez, sumó un cuestionamiento político hacia la administración provincial por el reparto de la coparticipación a los municipios, al señalar que localidades como Allen aún dependen de fondos rionegrinos para ejecutar redes básicas en lugar de realizarlas con recursos propios.