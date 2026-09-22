El Senado distinguió a Diego Fenoglio por su trayectoria en Río Negro

El senador nacional Enzo Fullone entregó la "Mención de Honor al Mérito Turístico" al empresario Diego Fenoglio en el Salón Azul del Senado. (Foto: gentileza)

El Senado de la Nación entregó la «Mención de Honor al Mérito Turístico« al empresario rionegrino Diego Fenoglio, durante un acto celebrado en el Salón Azul del Congreso. Acompañado por sus dos nietos, recibió el reconocimiento impulsado por el senador nacional Enzo Fullone, integrante de la Comisión de Turismo de la Cámara alta, en el marco de las actividades oficiales por el Día Mundial del Turismo que se conmemora el 27 de septiembre.

Durante la ceremonia, Fullone fundamentó la entrega del diploma al fundador de Rapanui y creador de Franuí, al señalar que su trayectoria refleja cómo desde el interior productivo se puede generar empleo e inversión sostenida sin abandonar el arraigo comunitario. El legislador rionegrino remarcó la capacidad del empresario para llevar marcas nacidas en Bariloche hacia mercados internacionales sin perder la identidad local, en el marco de una distinción que busca reconocer a referentes que potencian los destinos turísticos del país.

La distinción conectó con una tradición ligada a los orígenes del polo gastronómico de San Carlos de Bariloche. La actividad familiar se remonta a 1948, cuando su padre, el maestro pastelero piamontés Aldo Fenoglio, arribó a la ciudad cordillerana tras dejar Europa en 1939 y abrió la histórica Confitería Tronador.

Fue allí donde, tras un error operativo al raspar con espátula una mesada de mármol con chocolate templado, surgió de manera accidental el formato en rama, técnica que luego se patentó y moldeó el perfil productivo de la localidad.

Diego Fenoglio asumió la conducción del establecimiento familiar a los 20 años en 1970, tras el fallecimiento de su padre, y continuó al frente durante más de dos décadas antes de iniciar nuevos desarrollos artesanales en el rubro.