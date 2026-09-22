Avanza la causa contra el intendente de Vista Alegre: la Fiscalía citó al Cuerpo Forense y pidieron su remoción

Avanza la causa contra el intendente de Vista Alegre: la Fiscalía citó al Cuerpo Forense y crecen los pedidos de renuncia. Foto: Oscar Livera.

La causa por presunta violencia de género contra el intendente de Vista Alegre y presidente del Partido Justicialista en Neuquén, José «El Turco» Asaad, tuvo este martes una novedad clave en el plano judicial. Según pudo constatar Diario RÍO NEGRO, la Fiscalía de Violencia y Delitos Sexuales de Neuquén, bajo la instrucción del fiscal Gastón Medina, tomó formalmente la denuncia y ordenó que el Cuerpo Médico Forense examine a la víctima para constatar las lesiones denunciadas.

Pericias forenses sobre las lesiones

Fuentes de la investigación narraron a este medio que la intervención del Ministerio Público Fiscal busca dar rigor probatorio a las constancias médicas emitidas previamente por el Hospital Natalio Burd de Centenario. En dicha atención hospitalaria, realizada tras la intervención de la Comisaría 49 y con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer provincial, se registraron hematomas en la cara interna de ambos brazos, una lesión lineal de seis centímetros en el antebrazo derecho y hematomas en el muslo y la rodilla izquierda de la denunciante.

Con el examen forense solicitado por el fiscal Medina, la Justicia busca determinar científicamente la naturaleza y mecánica de las lesiones reportadas dentro de la investigación.

El relato de la víctima y la ampliación de la denuncia

Los hechos investigados se originaron el pasado 20 de septiembre, cuando la expareja del jefe comunal, de 47 años, acudió a su vivienda a retirar pertenencias. Según expuso en la Comisaría 49, al golpear una puerta lateral, Asaad la habría tomado del cuello, empujado hacia el exterior y propinado golpes y arañazos.

Si bien en una primera actuación radicada a las 17:55 la mujer manifestó que era la «primera vez» que sufría un episodio de este tipo y no solicitó cautelares, horas más tarde, a las 20:07, regresó para ampliar y rectificar su declaración. En esa segunda presentación, sostuvo que los episodios de maltrato se extendían por «más de diez años» y con una frecuencia reiterada, solicitando formalmente medidas de protección.

El descargo de Asaad: «Voy a responder con pruebas»

Ante la trascendencia del caso, el intendente José Asaad difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que no mantendrá un debate mediático.

«Niego los hechos de violencia que se me atribuyen. Lo que se está diciendo no refleja lo que ocurrió y voy a demostrarlo donde corresponde: ante la Justicia«, manifestó Asaad.

El jefe comunal agregó que se encuentra a disposición de los investigadores: «No voy a entrar en una pelea pública ni exponer cuestiones personales y familiares. Voy a presentar las pruebas, testimonios presenciales y todos los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido. No voy a responder acusaciones con acusaciones; voy a responder con pruebas».

El pedido de remoción y la postura del Gobernador

El avance de la causa generó un fuerte impacto político que inició en el ámbito local donde cuatro concejales de Vista Alegre presentaron una nota formal exigiendo la remoción o suspensión inmediata del intendente, bajo el argumento de que existe una «inhabilidad moral para seguir ejerciendo la función pública» conforme la Ley 53 y los tratados internacionales de protección a las mujeres.

Los ediles solicitaron tratar la petición con preferente despacho y convocar a sesión extraordinaria si fuera necesario.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa, consultado por la prensa en Casa de Gobierno, fue contundente al sugerir la dimisión del jefe comunal en caso de comprobarse los hechos.

«La verdad es que, si las cosas son como dice la denuncia, creo que Asaad tiene que renunciar», afirmó Figueroa, remarcando además que «la violencia de género es inviable» y que el Estado provincial acompaña a la víctima desde el primer momento.

Mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para determinar el marco penal del expediente, la situación del intendente permanece sujeta a las determinaciones que adopte la Justicia neuquina, así como a las eventuales resoluciones del cuerpo deliberativo local.