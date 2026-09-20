Depo Roca vs. Depo Viedma juegan por la Copa diario Río Negro, en el Gimena Padín

El Naranja viene de vencer a Independiente en La Caldera, con buenas producciones de Quinteros y García Barros. (Oscar Livera)

Uno está en acción PreFederal y arrancó con un invicto de 3-0, el otro transita por una etapa clave de pretemporada y quiere sumar minutos en cancha. Deportivo Roca y Deportivo Viedma se verán las caras este domingo a las 20:30 en el Gimena Padín y estará en juego la Copa diario Río Negro. Serán 40 minutos (o más) del mejor básquet en el reducto de la calle Estados Unidos de Roca.

Jeff Merchant llegó para quedarse. Bogliacino inicia su undécima temporada como DT. (Archivo)

Un Roca renovado y ganador

El Naranja apostó por una gran renovación en su plantel y el comienzo fue inmejorable porque ganó sus tres compromisos (el viernes fue el último en La Caldera de Neuquén). Los nuevos se adaptaron rápido y con un perímetro que promete (Matías Alluchón-Tomás Palacios), el equipo de Sebastián García se ilusiona con una gran campaña. Y la prueba de esta noche será importante para afianzar conceptos, ante un rival que se alista para jugar la Liga Argentina.

Martín Pamich se mantuvo en el plantel del Depo. (Oscar Livera)

Viedma, ilusionado con otra Liga Argentina

Viedma, que tiene en el banco de suplentes a Guillermo Bogliacino por undécima temporada consecutiva, lleva más de un mes de trabajo y sus jugadores no ven la hora de salir a la cancha. Así lo admitió antes de viajar a Roca el goleador de los últimos dos años, Luciano Cáceres, uno de los que renovó el vínculo con el club capitalino.

Acá también se apostó por una renovación y se sumaron el Gastón Bertona, Lautaro Delucchi, Mateo Macrini y Marcelo Pérez, quien llega del básquet de Chile y comenzará a entrenar en los próximos días.

Luego de estar muy cerca del ascenso en la 2025 y de una liga con altibajos en la última, Viedma tratará de volver a pelear por el ascenso a la elite. Es un histórico de la categoría y siempre parte entre los favoritos.

La entrada popular tendrá un costo de 8.000 pesos.