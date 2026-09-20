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Ráfagas de hasta 100km/h, calor en el Alto Valle y nevadas en la cordillera: el pronóstico para este domingo 20 en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una doble alerta amarilla: mientras la cordillera soporta nevadas fuertes y frío extremo, el Alto Valle, el Valle Medio y la costa rionegrina se preparan para ráfagas de viento que rozarán los 100 km/h. Conocé el detalle por zonas.

Redacción

Por Redacción

Viento intenso en la Patagonia. Foto: Mati Subat.

Viento intenso en la Patagonia. Foto: Mati Subat.

La jornada de este domingo 20 de septiembre, en la previa al inicio de la primavera 2026, estará marcada por una inestabilidad extrema y condiciones de alta peligrosidad en todo el territorio.

En la franja cordillerana, el peligro principal radica en la acumulación de nieve y la baja visibilidad. En paralelo, en los valles y la meseta, el protagonista absoluto será el viento, que aumentará drásticamente su intensidad con el correr de las horas, obligando a extremar las precauciones en las rutas nacionales 22, 237 y 40.

Alerta por nieve y ráfagas de 106 km/h en la cordillera: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro

Las ciudades turísticas andinas enfrentan el peor escenario invernal de la jornada, combinando temperaturas gélidas con un temporal de viento y nieve:

  • San Martín de los Andes: presenta el cuadro más severo. La máxima será de apenas 3°C y la mínima de 1°C. Rige alerta por nevadas fuertes durante todo el día. El viento sostenido llegará a 59 km/h, pero el dato crítico son las ráfagas violentas que alcanzarán los 106 km/h.
  • Bariloche: jornada bajo alerta por nevadas intensas y continuas. Las marcas térmicas irán de los 2°C a los 6°C. Se registrarán vientos de hasta 59 km/h, con ráfagas que treparán a los 97 km/h.
  • Villa La Angostura: comparte la alerta por nieve fuerte. El termómetro oscilará entre 1°C y 3°C. El temporal estará acompañado por ráfagas extremas de hasta 97 km/h.

Calor inusual, lluvias y viento extremo: el pronóstico desde Neuquén al valle medio

En el centro-norte de la región, el contraste térmico será evidente, pero el riesgo por el viento se mantiene en nivel amarillo:

  • Alto Valle (Neuquén y Roca): será una jornada cálida con 22°C de máxima y 13°C de mínima, pero sumamente inestable. Rige alerta amarilla por viento durante todo el día. Hacia la tarde, la intensidad sostenida superará los 59 km/h y las ráfagas tocarán los 97 km/h, generando riesgo de voladura de ramas y cortes de luz.
  • Valle Medio: será la zona más calurosa con un pico de 24°C, pero bajo las mismas condiciones adversas. Tendrá lluvias aisladas y alerta amarilla. Por la tarde, las ráfagas impactarán con velocidades de hasta 87 km/h.

En la capital provincial y el extremo atlántico, el frente inestable también dejará su marca:

  • Viedma: Registrará una máxima de 21°C y mínima de 12°C. El domingo se presentará con lluvias aisladas y rige la alerta amarilla. Hacia la tarde, el viento sostenido será de 50 km/h, con ráfagas máximas de 69 km/h.
Zona / LocalidadNivel de AlertaFenómeno PrincipalRáfagas Máximas
San Martín de los AndesAmarilla 🟡Nevadas fuertes + Temporal106 km/h
Bariloche / AngosturaAmarilla 🟡Nevadas continuas + Viento97 km/h
Alto Valle (NQN/Roca)Amarilla 🟡Viento extremo97 km/h
Valle MedioAmarilla 🟡Viento + Lluvias aisladas87 km/h
ViedmaAmarilla 🟡Viento + Lluvias aisladas69 km/h


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La jornada de este domingo 20 de septiembre, en la previa al inicio de la primavera 2026, estará marcada por una inestabilidad extrema y condiciones de alta peligrosidad en todo el territorio.

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