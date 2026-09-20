«Me emociona que hayan visto lo que hago en un pueblito de la Patagonia»: Aldo es uno de los 24 diseñadores emergentes del mundo

Aldo Montes de Oca tiene 27 años. Aquí, en su taller en Dina Huapi, pueblo rionegrino de unos seis mil habitantes. Foto: Brenda Araneda.

“Esto es algo que no esperaba cuando empecé”, dice Aldo Montes de Oca. Dos semanas atrás, le llegó una gran noticia: la prestigiosa revista Dwell lo había incluido entre los 24 diseñadores emergentes del mundo.



Aldo vive y tiene su taller en Dina Huapi, a 15 km de Bariloche. Es el único sudamericano seleccionado en su ránking 2026 por el influyente medio editado en los Estados Unidos con alcance global.



“Es una revista que sigo hace años. Y que mi trabajo aparezca ahí, compartiendo espacio con diseñadores de varios países, es hermoso. Me emociona que hayan visto y valorado lo que hago en un pueblito de la Patagonia”, dice.



Así lo presentó la revista Dwell. A la derecha, una de las mesas que expuso en Milán.

Mientras termina de preparar la obra que presentará en la próxima edición de Casa FOA en Buenos Aires, del 1 de octubre al 1 de noviebre en el Palacio Molinas de Barracas, Aldo recoge los réditos de su apuesta más importante: el reciente viaje para exponer sus muebles en la meca del diseño, la Feria de Milan.



Sus trabajos se inspiran en la estepa patagónica. Aquí, en el paraje Ñirihuau, a unos 5 km de Dina Huapi. Foto: Stefano Androetto.

Llevó su producción inspirada en ese rincón de la Patagonia donde las montañas abren paso a la aridez de la estepa. Esa identidad no pasó desapercibida y es la que pone en valor Dwell.



“Siempre intenté hacer diseño desde donde estoy, con los recursos que tengo y con una gran conexión con los materiales y la Patagonia”, dice Aldo. “Supongo que este reconocimiento también habla de eso: de que no hace falta estar en el centro para empezar a formar parte de la conversación”, agrega entusiasmado.



La coleccion Estratos que expuso en Milán (una mesa ratona y otra de arrime, un banco largo y una silla), se inspiró en las capas geológicas que observa cada vez que sale a caminar por los alrededores de su pueblo, de unos seis mil habitantes.



Mientras tallaba el fenólico con la amoladora emergían esos tonos que emparentaban esas piezas con los paisajes que lo rodean y el efecto que provoca en ellos el paso de miles de años.



A pura sonrisa en el taller. Foto: Brenda Araneda.

“La mesa es un paisaje en miniatura, con pequeñas formas elevadas que emergen evocando los cerros de cima plana característicos de la región. Sin recurrir a herramientas informáticas, corta las formas básicas utilizando moldes y luego talla y lija los bordes para resaltar las capas”, describe la revista Dwell.



Ir a Italia fue una gran vidriera y una gran fuente de contactos para él. Y un gran aprendizaje: sabe ahora cómo funciona el circuito de las galerías, de las exposiciones, de la comercialización, si conviene apuntar a productos de colección o licenciables.

El primer efecto de ese viaje a Milán fue poder vender sus obras a través de una plataforma con base en Londres. El segundo, la invitación a Casa Foa. Y el tercero, la publicación en Dwell.

Lo cuenta con su sonrisa contagiosa una mañana de septiembre mientras se prepara para ir a Bariloche al estudio de diseño en el que trabaja, actividad que sumó a su propio taller. Irá en su noble Clío del año 2000 que ya encendió para que caliente el motor.

No será el deportivo que alquiló en una rentadora low cost con el que se dio el gusto de manejar por las perfectas autopistas alemanas sin límite de veolocidad, pero es el que lo lleva a todos lados por las rutas de la Patagonia, las asfaltadas y las otras. Aldo está en su camino.

Contacto: https://www.instagram.com/aldo.mdo/

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