Neuquén acelera el Plan «Dale Gas»: Mariano Gaido apunta a que el 100% de la capital tenga acceso a gas natural

La Municipalidad de Neuquén aceleró el ritmo de obra del Plan Dale Gas, un programa de infraestructura pesada que tiene un objetivo final ambicioso fijado por el intendente Mariano Gaido: que el 100% de la capital cuente con acceso a la red de gas natural.

El principal frente de trabajo se concentra hoy en los sectores 2 y 7 de Mayo. Allí, el ritmo de las máquinas logró acortar los plazos previstos, y el Ejecutivo actualizó su calendario para terminar la conexión en noviembre. «Son obras que el barrio esperaba desde hace muchísimos años y hoy podemos decir: palabra cumplida», aseguró Gaido tras recorrer la zona.

Los números de la obra de gas en el oeste de Neuquén

La intervención en 2 y 7 de Mayo fue planificada sobre barrios ya consolidados, lo que exige una metodología de trabajo quirúrgica entre las calles y viviendas existentes. El despliegue incluye:

Inversión millonaria: el Municipio destinó $3.670 millones de recursos propios para ejecutar los trabajos.

el Municipio destinó de recursos propios para ejecutar los trabajos. Cañerías y nexos: se instalan 22.445 metros lineales de caños y un nexo clave de 400 metros sobre la calle Poliansky para vincular el sector con la red troncal.

se instalan 22.445 metros lineales de caños y un nexo clave de 400 metros sobre la calle Poliansky para vincular el sector con la red troncal. Impacto directo: la obra permitirá que 1.286 familias enciendan sus estufas y cocinas con gas natural antes de fin de año.

El desembarco de los servicios básicos no termina en los medidores amarillos. A la par de la red de gas, en el sector 7 de Mayo ya comenzó el tendido de los desagües cloacales, que incluye más de 11.000 metros de cañería de PVC y conexiones para unos 1.100 lotes.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la estrategia apunta a lograr una urbanización integral. «Tenemos que llegar con sustentabilidad social a todos los barrios», explicó la funcionaria, tras detallar que de 24 sectores que requerían regularización, 23 ya completaron el proceso en tierras municipales.

El efecto de este abordaje integral ya se ve en Nueva Jerusalén (Cuenca XV). En este sector, la red cloacal ya está terminada y los operarios ejecutan los últimos 700 metros de cañería que permitirán conectar al gas a otras 60 familias en las próximas semanas.