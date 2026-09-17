Traful Invita 2026: el gran encuentro gastronómico vuelve a Villa Traful

Una nueva edición del Traful Invita se prepara del 2 al 4 de octubre, en el Hotel Alto Traful. El encuentro gastronómico, que llega a su 13ª edición, este año reunirá a destacados chefs de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, junto a vinos de Bodega Malma y una propuesta que combina gastronomía, música y el paisaje único de Villa Traful.



En esta edición participarán los chefs Sebastián Caliva, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro y Martín Páez, todos referentes de La Ruta de la Gastronomía Neuquina. El anfitrión será Emanuel Antimi —“Turko”—, chef ejecutivo de Hotel Alto Traful, quien recibirá a sus colegas para compartir diferentes experiencias gastronómicas durante ese fin de semana. La programación dará comienzo el viernes 2 de octubre con una cena por pasos, acompañada por música en vivo y vinos de Bodega Malma.



Como novedad de esta edición, el sábado se suma una nueva propuesta al programa: un almuerzo de tapas y fuegos, acompañado por vinos y DJ en vivo. Por la noche tendrá lugar la cena central, una experiencia por pasos protagonizada por los chefs invitados, con música en vivo y una selección de vinos patagónicos.

Gastronomía: identidad y promoción turística



Traful Invita nació con la intención de generar una experiencia que trascienda la mesa. El encuentro busca poner en valor a los cocineros, productores y sabores de Neuquén, utilizando a la gastronomía como una herramienta de promoción turística y de construcción de identidad provincial.



Para Villa Traful, la realización sostenida de este tipo de encuentros adquiere una importancia especial. Además de atraer visitantes fuera de los períodos tradicionales de mayor movimiento turístico, contribuye a posicionar al destino a través de experiencias vinculadas con su naturaleza, su gastronomía y su identidad patagónica.

En esta edición, Cedisur vuelve a acompañar Traful Invita como un aliado fundamental de la propuesta gastronómica, compartiendo una misma mirada sobre la importancia de la calidad y el origen de los alimentos.



Para esta 13ª edición, la empresa presentará especialmente su propuesta de carne Agrodiversity, sumándose al trabajo de los chefs y poniendo en valor una materia prima seleccionada bajo altos estándares de calidad. Su participación refuerza uno de los pilares del encuentro: que detrás de una gran experiencia gastronómica también existe una elección consciente y cuidadosa de cada producto que llega a la mesa.

Desde Hotel Alto Traful destacan que el propósito de Traful Invita es que quienes lleguen a Villa Traful no solo disfruten de una experiencia gastronómica, sino que descubran el destino y se lleven consigo una parte de la identidad neuquina.