Tulipanes en Chubut: cuándo comienza la temporada 2026, cuánto cuesta y qué se podrá hacer en Trevelin

Más de 2,3 millones de tulipanes volverán a florecer en el Valle 16 de Octubre, con la Cordillera de los Andes como telón de fondo. Foto: Marcelo Martinez.

La primavera tiene una forma particular de llegar a Trevelin. En el Valle 16 de Octubre, a pocos kilómetros de la localidad, los verdes del paisaje comienzan a mezclarse con violetas, amarillos, rojos, blancos y rosados. Con la Cordillera de los Andes de fondo, millones de tulipanes vuelven a convertir al campo Tulipanes Patagonia en uno de los grandes atractivos de la temporada.

La propuesta ya tiene un lugar propio dentro del calendario turístico de Chubut. Cada año, viajeros de distintos puntos del país y también del exterior llegan hasta este rincón de la Patagonia para recorrer las plantaciones, fotografiar la floración y combinar la visita con otros atractivos de Trevelin y Esquel.

Para 2026, el campo prepara una nueva temporada con servicios renovados y experiencias pensadas para que la visita sea mucho más que una parada para sacar fotos.

Cuándo comienza la temporada de tulipanes 2026

El campo abrirá sus puertas del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2026, todos los días, de 9 a 19.

La entrada general tendrá un valor de $45.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratis.

El predio está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, en el Valle 16 de Octubre, a unos 14 kilómetros del centro de Trevelin, en un recorrido que además permite disfrutar del paisaje cordillerano.

Cuatro millones de tulipanes en cuatro hectáreas Foto: Marcelo Martinez.

La fecha de apertura también está vinculada a uno de los factores que más esperan quienes trabajan durante todo el año en el campo, el momento exacto en que las flores alcanzan su esplendor.

La floración está condicionada por el clima y las temperaturas de la primavera. Por eso, detrás de esas semanas en las que el campo se llena de colores existe un largo proceso de preparación, cultivo y cuidado.

De unos pocos bulbos a un atractivo turístico

La historia del campo comenzó mucho antes de convertirse en una postal turística. La familia Ledesma inició el proyecto en 1996, con apenas 100 bulbos. En un principio, la producción estaba orientada principalmente al mercado interno y también se intentó llegar al mercado de exportación.

Con el tiempo, el cultivo fue creciendo y se incorporaron nuevas variedades hasta construir una propuesta basada en una amplia paleta de colores.

Los colores de casi 30 variedades de tulipanes volverán a cubrir el campo de Trevelin durante octubre y comienzos de noviembre. Foto: Marcelo Martinez.

El turismo llegó después. Los visitantes comenzaron a acercarse al campo mientras la familia trabajaba y la reacción de quienes veían las flores fue dando una pista: allí había también una experiencia turística.

La apertura al público hizo que la cantidad de visitantes creciera temporada tras temporada. La propuesta terminó convirtiéndose en un atractivo que extendió la actividad turística de Trevelin más allá de los meses tradicionales de verano.

Un campo que cambia de colores cada primavera

Uno de los atractivos del lugar es que el paisaje no es exactamente igual todos los años. Los tulipanes se distribuyen por colores y pueden organizarse en degradé, mientras la familia trabaja en nuevos diseños para sorprender a quienes regresan en cada temporada.

En 2026, el campo volverá a desplegar más de 2,3 millones de bulbos de casi 30 variedades, que florecerán en simultáneo.

La imagen de las flores con las montañas de fondo es uno de los principales motivos por los que miles de personas eligen viajar hasta Trevelin durante octubre.

Qué habrá para hacer durante la visita

La experiencia para esta temporada suma algunas novedades, habrá cartelería interpretativa renovada y una sala audiovisual, donde los visitantes podrán conocer más sobre el cultivo, el proceso productivo y la historia de los tulipanes.

La propuesta se completa con gastronomía. El campo contará con restaurante y casa de té, dos opciones para hacer una pausa durante el recorrido y disfrutar del paisaje.

Además, habrá información turística para quienes quieran aprovechar el viaje y conocer otros puntos de Trevelin y Esquel.

Río Negro también se suma al mapa de los tulipanes

La primavera de los tulipanes no se queda en Chubut. En Río Negro, Guardia Mitre también se suma al mapa del turismo de flores con una propuesta que combina tulipanes, naturaleza y experiencias rurales.

En la estancia Peumayén, un proyecto que comenzó como una apuesta productiva empieza a consolidarse también como una nueva alternativa turística para la región.

La temporada abrió el 18 de septiembre con visitas de 9 a 18, con reserva previa. Además del recorrido por los campos de tulipanes en flor, la propuesta invita a disfrutar de distintas experiencias vinculadas con la naturaleza y la vida de campo.

Los tulipanes comienzan a ganar protagonismo en Guardia Mitre y suman una nueva propuesta al turismo de flores en Río Negro. Foto: archivo.

Entre las experiencias que se promocionan aparecen paseos, cabalgatas, gastronomía y alojamiento, una combinación que busca que el visitante no solo se acerque a contemplar las flores, sino que pueda convertir la visita en una escapada.

El proyecto tiene además una historia particular. En 2025, los emprendedores Sergio «Flecha» Pérez y Claudio Nair Pérez habían comenzado a probar el cultivo en Guardia Mitre con 4.000 bulbos provenientes de Trevelin.

El ensayo buscaba demostrar que el cultivo podía desarrollarse en esta zona de Río Negro y abrir una nueva posibilidad productiva y turística.

Ahora, un año después, aquella primera experiencia empieza a convertirse en una propuesta abierta al público.