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Depo Viedma dejó todo en San Francisco, pero no alcanzó y se despidió de la Liga Argentina

El equipo de Bogliacino perdió 62-53 con San Isidro y la serie se cerró 3-2 para los cordobeses.

Redacción

Por Redacción

Fernández fue el máximo anotador de Viedma en la última función de la temporada. (Prensa San Isidro)

Fernández fue el máximo anotador de Viedma en la última función de la temporada. (Prensa San Isidro)

En una definición apasionante, Deportivo Viedma peleó hasta el final, aunque cayó ante San Isidro por 62-53 y se despidió de la Liga Argentina de básquet 2025-2026. De esta manera, el conjunto cordobés se quedó con la serie de cuartos de final por 3-2 y avanzó a semifinales. El quinteto de la capital rionegrina no pudo repetir lo hecho ante Provincial, en Rosario, pero igual serró un torneo positivo, en el que fue de menor a mayor.

El encuentro comenzó con un San Isidro firme en la cancha, imponiendo su estrategia con una defensa sólida y buena efectividad en las jugadas colectivas. A Viedma, en cambio, le costó encontrar fluidez en su juego y el local se quedó con el primer cuarto por 19-11.

En el segundo período, el equipo de Guillermo Bogliacino continuó impreciso y Sani aprovechó para ampliar la diferencia y dominar el desarrollo del partido. Así, se fueron al descanso largo con San Isidro arriba por 36-25, tras un parcial de 17-14.

Reaccionó en los últimos 10, pero no alcanzó

Luego del entretiempo, el conjunto local mantuvo su juego colectivo, con tranquilidad y buen manejo de pelota. Deportivo Viedma movió el banco buscando respuestas, pero siguió cometiendo errores en ofensiva. San Isidro volvió a imponerse en el cuarto y cerró el tercero arriba por 50-32, con un parcial de 14-7.

Luciano Cáceres vs. Manu Lambrisca, duelo perimetral en el Antonio Manno. (Prensa San Isidro)

En el último período, Deportivo Viedma reaccionó y luchó para achicar la diferencia, que llegó a ser de 18 puntos. El equipo empujó hasta colocarse a solo seis (57-51), pero no le alcanzó y finalmente San Isidro selló la victoria por 62-53 para convertirse en semifinalista de la Liga Argentina 2025/26.

Después de una temporada intensa y cargada de emociones, el equipo viedmense cerró una gran campaña, dejando todo en cada partido y compitiendo siempre de igual a igual. Lisandro Fernandez, con 15 puntos, fue el máximo anotador en el último partido de la temporada; mientras que Jeronimo Suñé también llegó hasta 15 en el dueño de casa.


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En una definición apasionante, Deportivo Viedma peleó hasta el final, aunque cayó ante San Isidro por 62-53 y se despidió de la Liga Argentina de básquet 2025-2026. De esta manera, el conjunto cordobés se quedó con la serie de cuartos de final por 3-2 y avanzó a semifinales. El quinteto de la capital rionegrina no pudo repetir lo hecho ante Provincial, en Rosario, pero igual serró un torneo positivo, en el que fue de menor a mayor.

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