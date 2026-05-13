Depo Viedma dejó todo en San Francisco, pero no alcanzó y se despidió de la Liga Argentina

En una definición apasionante, Deportivo Viedma peleó hasta el final, aunque cayó ante San Isidro por 62-53 y se despidió de la Liga Argentina de básquet 2025-2026. De esta manera, el conjunto cordobés se quedó con la serie de cuartos de final por 3-2 y avanzó a semifinales. El quinteto de la capital rionegrina no pudo repetir lo hecho ante Provincial, en Rosario, pero igual serró un torneo positivo, en el que fue de menor a mayor.

El encuentro comenzó con un San Isidro firme en la cancha, imponiendo su estrategia con una defensa sólida y buena efectividad en las jugadas colectivas. A Viedma, en cambio, le costó encontrar fluidez en su juego y el local se quedó con el primer cuarto por 19-11.

En el segundo período, el equipo de Guillermo Bogliacino continuó impreciso y Sani aprovechó para ampliar la diferencia y dominar el desarrollo del partido. Así, se fueron al descanso largo con San Isidro arriba por 36-25, tras un parcial de 17-14.

Reaccionó en los últimos 10, pero no alcanzó

Luego del entretiempo, el conjunto local mantuvo su juego colectivo, con tranquilidad y buen manejo de pelota. Deportivo Viedma movió el banco buscando respuestas, pero siguió cometiendo errores en ofensiva. San Isidro volvió a imponerse en el cuarto y cerró el tercero arriba por 50-32, con un parcial de 14-7.

Luciano Cáceres vs. Manu Lambrisca, duelo perimetral en el Antonio Manno. (Prensa San Isidro)

En el último período, Deportivo Viedma reaccionó y luchó para achicar la diferencia, que llegó a ser de 18 puntos. El equipo empujó hasta colocarse a solo seis (57-51), pero no le alcanzó y finalmente San Isidro selló la victoria por 62-53 para convertirse en semifinalista de la Liga Argentina 2025/26.

Después de una temporada intensa y cargada de emociones, el equipo viedmense cerró una gran campaña, dejando todo en cada partido y compitiendo siempre de igual a igual. Lisandro Fernandez, con 15 puntos, fue el máximo anotador en el último partido de la temporada; mientras que Jeronimo Suñé también llegó hasta 15 en el dueño de casa.