Desestiman la denuncia del Gobierno por espionaje: las imágenes de la Casa Rosada podían verse en Google Maps

El fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia presentada por el Gobierno contra los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por un informe televisivo grabado en los pasillos de la Casa Rosada. El dictamen sostuvo que las imágenes difundidas no configuraron delitos vinculados a la seguridad nacional ni revelación de secretos oficiales.

La presentación había sido impulsada por la Casa Militar tras la emisión de un informe del programa “¿Y mañana qué?”. La denuncia derivó además en la suspensión de las acreditaciones de comunicadores en la Sala de Periodistas.

El fiscal recordó que los pasillos de la Rosada podían verse en internet

En el dictamen, Pollicita señaló que el contenido emitido mostraba “espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público”. También sostuvo que las imágenes no expusieron información reservada ni afectaron el funcionamiento institucional de la Rosada.

El fiscal agregó que los sectores exhibidos en el informe ya eran accesibles de manera pública a través de Google Maps, YouTube y la página oficial de la Casa Rosada. Para la Fiscalía, eso debilitó el argumento central de la denuncia impulsada por la Casa Militar.

La Justicia rechazó la denuncia contra TN y recordó que los pasillos de la Rosada eran públicos. Foto: NA

La presentación había sido realizada por Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar. Allí se advertía sobre una supuesta exposición de “detalles estructurales y logísticos” de la sede presidencial en un contexto internacional marcado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La Justicia rechazó la denuncia contra TN por espionaje

Pollicita respondió que “no se ha acreditado que las grabaciones difundidas hayan generado condiciones aptas para revelar secretos”. También indicó que la denuncia inicial no precisó de manera concreta cuáles eran los supuestos datos sensibles comprometidos por el informe televisivo.

El fiscal evaluó además que las imágenes registraban “pasillos y espacios vacíos”, con circulación ocasional de personas dentro del edificio. En esa línea, descartó que existiera una “perturbación sustancial” de la seguridad nacional o de las actividades habituales de la institución.

Aunque pidió desestimar la denuncia penal, Pollicita aclaró que el Poder Ejecutivo ya había aplicado sanciones administrativas contra los periodistas involucrados. Esa medida se tomó bajo la Resolución 1319/2025, que regula las condiciones de acreditación en Casa Rosada.

El expediente quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4, quien deberá resolver el futuro de la causa iniciada contra los periodistas de TN por el informe grabado.

Con información de Clarín