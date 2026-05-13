El «cuento del tío» a una mujer de 82 años en Neuquén derivó en secuestros de 2 kilos de cocaína y armas

Del “cuento del tío” a un bunker narco: secuestran cocaína, armas y vehículos en Neuquén

Una investigación iniciada tras una estafa telefónica a una jubilada de 82 años derivó este martes en cuatro allanamientos simultáneos en el sur de la ciudad de Neuquén, donde la Policía secuestró más de dos kilos de cocaína, armas de fuego, dinero y vehículos. Cinco personas quedaron demoradas.

El operativo fue encabezado por el Departamento Delitos Económicos con apoyo de distintas divisiones de la Dirección Delitos Neuquén. La pesquisa comenzó luego de que la víctima denunciara en la Comisaría 17 haber sido engañada mediante la modalidad conocida como «cuento del tío».

Según la denuncia, la mujer recibió un llamado telefónico de más de 74 minutos en el que una persona simuló ser una sobrina. Durante la conversación, logró convencerla de reunir todos sus ahorros para entregárselos a un supuesto empleado bancario.

El hombre pasó por la vivienda y se llevó 20 mil dólares en efectivo. Más tarde, la víctima comprobó con sus familiares que había sido engañada.

Cámaras, seguimientos y allanamientos

A partir del análisis de comunicaciones telefónicas y registros de cámaras de seguridad aportados por el Centro de Monitoreo Urbano, los investigadores lograron identificar el vehículo presuntamente utilizado durante la maniobra.

Las tareas permitieron reconstruir el recorrido del rodado y orientar la investigación hacia distintos domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente se concretaron los allanamientos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM y 500 mil pesos en efectivo.

Además, fueron retenidos dos vehículos —un Ford y un Nissan— y prendas de vestir similares a las utilizadas durante el hecho investigado.

Más de dos kilos de cocaína

En uno de los domicilios allanados, los efectivos hallaron más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, según informaron fuentes policiales.

Para llevar adelante los operativos participaron unos 30 efectivos distribuidos en nueve móviles policiales, pertenecientes a áreas especializadas como Delitos Económicos, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad, Fuerza Pública y Seguridad Personal.

La investigación continúa bajo intervención judicial para determinar la participación de las personas demoradas y el posible vínculo entre la estafa y el hallazgo de la droga.