Más gas desde Vaca Muerta: Nación aprobó el ingreso al RIGI del proyecto que ampliará el Gasoducto Perito Moreno

Nación, mediante la publicación del Boletín Oficial, comunicó que aprobó la adhesión de la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno.

La iniciativa prevé una inversión de inversión de US$550 millones con el objetivo de inyectar más gas desde Vaca Muerta.

La ampliación del Gasoducto Perito Moreno en el RIGI

El Ministerio de Economía informó la medida a través de la Resolución 676/2026. En el texto se detalla que el ingreso al RIGI se aprobó para avanzar con el proyecto que busca ampliar el Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, antes conocido como Gasoducto Néstor Kirchner.

La incorporación al Régimen responde a la necesidad de avanzar con la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura con el fin de generar «una capacidad incremental de 14 millones de m3/día». La obra consiste en la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza que se extiende desde Tratayén ubicado en Neuquén, hasta Salliqueló en Buenos Aires.

El plan de inversión declarado por la empresa asciende a un total de US$550 millones, de los cuales US$513.372.867 corresponden a activos computables para el régimen, según precisa el documento y agrega que como parte del acuerdo, la empresa se comprometió a contratar proveedores locales por un monto no menor al 20% de la inversión total.

Respecto a los plazos de la obra, se establece que la dure aproximadamente 18 meses, desde noviembre 2025, ya que su operación se prevé que inicie el 1 de abril de 2027.

Por otra parte también se establece que durante los primeros dos años, «el Vehículo de Proyecto Único (VPU) debe acreditar una inversión en activos computables igual o superior al 40% del monto mínimo». Este cumplimiento del monto de inversión mínima se deberá alcanzar antes del 31 de diciembre de 2026.

La resolución remarca que el Banco Central (BCRA) intervino en el proceso, concluyendo que la demanda de divisas del proyecto no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales. Además, la empresa manifestó el financiamiento corre por su exclusiva cuenta y riesgo.

Sobre el final, el texto oficial señala que TGS no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas de cobros de exportaciones, previsto en el artículo 198 de la Ley 27.742, aunque si accederá a otros incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios que el régimen otorga.