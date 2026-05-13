Aportes para las Becas Gregorio Álvarez y Emplea Neuquén: suman 400 mil dólares de dos petroleras

Rolando Figueroa firmó convenios con dos empresas que sumarán aportes a las Becas Gregorio Álvarez y al programa Emplea Neuquén. Foto: archivo

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó el martes convenios con dos empresas que sumarán aportes a las Becas Gregorio Álvarez y al programa Emplea Neuquén.

La empresa GeoPark aportará más de 200 mil dólares al plan de becas neuquinas, mientras que la petrolera Shell contribuirá con con 150 mil dólares para el sistema de promoción de empleo.

El encuentro estuvo encabezado por el mandatario provincial y el director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Martín Kaindl. También participó de la firma la gerente de Relaciones Corporativas de Shell, Verónica Staniscia.

El IAPG ya había firmado en 2024 un acuerdo con la provincia, para promover el plan de becas neuquino entre sus empresas asociadas.

Becas y empleo: los aportes que se agregan

En esa línea, GeoPark Argentina SA decidió incorporar el aporte de 250 mil dólares para el programa Redistribuir Oportunidades. Esta firma fue acordada en marzo, durante una reunión que Figueroa mantuvo con el CEO de la firma, Felipe Bayon.

El segundo acuerdo prevé la continuidad de las contribuciones de Shell en Emplea Neuquén. Durante 2025, posibilitaron 22 capacitaciones con la participación de 11 instituciones académicas tanto públicas como privadas.

El financiamiento asciende a 151 mil dólares, y buscará sostener y ampliar la oferta formativa durante 2026 a partir de mesas sectoriales de rubros como petróleo y gas, comercio, turismo, construcción y salud.

En la firma de los convenios también participaron la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, el secretario de Trabajo, Pablo Castillo, y la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas.