El gobierno de Río Negro convocó a la Unter para una nueva negociación salarial

Las representaciones de Educación y de la Unter volverán a reunirse mañana en la secretaría de Trabajo. Foto: Marcelo Ochoa

El gobierno de Río Negro convocó finalmente este miércoles a la Unter para una nueva negociación salarial. La secretaria de Trabajo, Martha Avilez, fijó para este jueves la paritaria entre el ministerio de Educación y la conducción del gremio docente.

Ese encuentro coincidirá con la reunión de la Función Pública y ambas a las 10, destinadas a la evaluación de la próxima pauta salarial de los estatales rionegrinos.

El llamado a la paritaria docente llegó después de reclamos sindicales, con paros incluidos, mientras Educación liquidó subas salariales en el primer cuatrimestre rechazadas inicialmente por el gremio y, luego, consideradas «insuficientes».

Tras las notificaciones, Unter afirmó que «una vez más, el gobierno de Weretilneck pretende discutir salarios y condiciones laborales con convocatorias sobre la hora. Mientras profundizan el ajuste, dilatan respuestas y sostienen salarios por debajo del costo de vida, intentan mostrar voluntad de diálogo con mecanismos improvisados y tardíos».

En un comunicado anterior, la organización sindical reclamaba el regreso a la negociación y planteaba que la administración provincial mantenía “silencio oficial frente al deterioro salarial, las condiciones de trabajo y la crisis educativa”.

Además, el sindicato que conduce Laura Ortíz vinculaba la situación provincial con las políticas nacionales impulsadas por Javier Milei y denunció “salarios de pobreza, precarización y ausencia de respuestas reales para la docencia”.

En su petitorio, el gremio Unter reclamó una “convocatoria urgente a paritaria”, salarios acordes al costo de vida, mayor presupuesto educativo y el “fin del ajuste y el vaciamiento educativo”. También ratificó su participación en movilizaciones junto a estudiantes, docentes universitarios y otros gremios estatales.

La discusión salarial docente coincidirá con una jornada clave para la administración pública provincial. La Función Pública abordará una nueva pauta salarial que, según trascendió, sería cuatrimestral, con aumentos bimestrales atados a un promedio de los índices de inflación nacional y de Viedma.

Además, el gobierno buscará cerrar un esquema para cancelar la deuda por recategorizaciones pendientes de más de 3.500 estatales, en su mayoría del área de Salud. El monto total rondaría los 1.600 millones de pesos y se estudia un cronograma de pago en hasta cuatro cuotas.

La reunión tendrá, sin embargo, una ausencia de UPCN, que anunció que no participará de la Función Pública por considerar que el ámbito fue “vaciado de contenido” y que solo formaliza “decisiones adoptadas de manera unilateral”.

Con este escenario, el jueves concentrará dos negociaciones sensibles para el gobierno provincial, en medio de reclamos gremiales crecientes y de una discusión salarial que vuelve a tensarse frente a la desaceleración inflacionaria y la caída de recursos fiscales.