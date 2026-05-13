Neuquén marca el pulso de la agenda energética: realizarán el Summit 2026

El desarrollo no convencional en Vaca Muerta incorpora una demanda industrial creciente sobre la cuenca del río Neuquén. Fuente: gentileza.

Neuquén se prepara para recibir mañana un evento de relevancia estratégica para el sector energético nacional. El Hotel del Comahue, ubicado en Avenida Argentina 377, será la sede de las XXIII Jornadas Argentinas Sustentables 2026.

Organizado por Futuro Sustentable y Gago Producciones, el encuentro busca consolidar un espacio de diálogo entre los principales actores del sector para definir las políticas ambientales y energéticas que marcarán el rumbo de la región en los próximos años.

La apertura del evento contará con una fuerte presencia institucional, destacando la participación de la Lic. Magalí Alonso, Directora Provincial de Hidrocarburos del Ministerio de Energía de Neuquén, y el Lic. Mario Figueroa.

Asimismo, la provincia de Río Negro estará representada por la Lic. María Judith Jiménez, Secretaria de Energía y Ambiente, y la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, subrayando la importancia de una visión integrada y regional sobre el manejo de los recursos naturales y la protección del entorno.

Uno de los ejes centrales de la jornada será el análisis de Vaca Muerta como pieza clave en la transición energética global. Se abordarán temas críticos como la infraestructura necesaria para su crecimiento y los planes de descarbonización. En este bloque participarán figuras de renombre como el Ing. Rubén Etcheverry, Secretario del COPADE, y el Lic. Santiago Leopoldo Nogueira, Subsecretario de Cambio Climático de Neuquén, quienes discutirán cómo compatibilizar la explotación de hidrocarburos con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG).

La tecnología aplicada a la sustentabilidad tendrá un lugar destacado a través de presentaciones sobre monitoreo inteligente. Expertos de empresas como TotalEnergies, de la mano de Andrés Pruscino, y Sergio Lauda de Industria & Ambiente, expondrán sobre métricas de emisiones.

Una de las innovaciones más esperadas es la presentación de Pedro Brissio (Confluencia) y Máximo Rondon (Aerotec) sobre el uso de drones para el monitoreo autónomo de emisiones gaseosas, una herramienta que promete revolucionar la fiscalización ambiental.

La gestión operativa en el campo también será analizada bajo la lupa de la biodiversidad y la eficiencia. Jorgelina Tojeiro, de Pluspetrol, disertará sobre la restauración de áreas intervenidas, mientras que otros especialistas abordarán la gestión integral de residuos y la mitigación de impactos. La moderación de estos bloques técnicos estará a cargo de Gonzalo Serrano, representante de CALIBA, asegurando un intercambio dinámico entre los expositores de firmas como DEISA, Wiiprot e Induser.

Tras el receso del mediodía, la jornada retomará su actividad con un bloque dedicado a la Fiscalización y Control Ambiental.

La Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, será la encargada de detallar las normativas y los procesos de supervisión que se aplican en la cuenca. Este panel, moderado por Paola Molina del CPAN, resulta fundamental para entender las exigencias estatales hacia las operadoras en un contexto de creciente escrutinio social y ambiental.

El manejo del agua, un recurso vital y sensible en la industria del oil & gas, ocupará un panel exclusivo por la tarde. Se presentarán casos de éxito en reúso de agua para riego y tratamientos de fuentes no convencionales. Especialistas de TotalEnergies, Pluspetrol, Fluence, VODATEC y Clarity debatirán sobre las tecnologías disponibles para el tratamiento de flow back y aguas oleosas, buscando optimizar el balance hídrico de las operaciones en la formación no convencional.

El cierre estará dedicado a la inversión social y los desafíos futuros, con la participación de referentes del IAPG, TGN y GIE Group. Las conclusiones finales correrán por cuenta de Paola Molina (Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén) y Gonzalo Serrano (Cámara Argentina de Laboratorios Independientes), quienes sintetizarán las claves y desafíos para una gestión ambiental robusta que permita a la Cuenca Neuquina seguir siendo el motor energético del país de manera sostenible.