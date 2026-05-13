Secta Rusa en Bariloche: denuncian en la ONU que la detención de Konstantin Rudnev es «arbitraria e inhumana»



La causa que investiga el funcionamiento de una presunta secta rusa en Bariloche suma este jueves un nuevo capítulo de alta tensión judicial e internacional. El juez federal de garantías, Gustavo Zapata, encabezó esta mañana una audiencia urgente para revisar las medidas de coerción que pesan sobre Konstantin Rudnev, quien permanece detenido en la Unidad 6 de Rawson pese a contar con una orden previa de arresto domiciliario. En simultáneo, Diario Río Negro pudo confirmar que una abogada de Francia realizó una presentación para que intervenga la Organización de Naciones Unidads (ONU) ante la denuncia de «detención arbitraria».



La audiencia, que comenzó a las 9 de la mañana bajo un formato mixto (presencial y virtual), fue solicitada por el abogado defensor Martín Sarubbi. El eje central del reclamo es la «revocación o sustitución de medida de coerción», fundamentado en lo que la defensa considera un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y el incumplimiento de resoluciones judiciales anteriores.



Un conflicto por la prisión domiciliaria

A pesar de que el Tribunal de Revisión ya concedió la prisión domiciliaria a Rudnev, la medida aún no se se hizo efectiva. Esta demora motivó semanas atrás, la presentación de un habeas corpus correctivo por parte de su defensa.

Durante el acto procesal, en el que Rudnev participó vía videoconferencia asistido por una traductora pública, Sarubbi insistió en que la fiscalía no ha logrado incorporar pruebas directas que sostengan la acusación de trata de personas (artículo 145 bis del Código Penal).

Según el letrado, la presunta víctima declaró formalmente no haber sido víctima de ningún delito.

Existen garantías sólidas para evitar el riesgo de fuga, incluyendo caución económica, monitoreo electrónico y un tutor responsable. Sarubbi planteó ademasó que hay una disparidad de criterios respecto a otros imputados en la misma causa que gozan de medidas menos restrictivas.



El caso toca las puertas de Naciones Unidas

El estancamiento del proceso y las condiciones de salud de Rudnev llevaron el caso al plano internacional. Según pudo saber Diario Río Negro, la abogada francesa Patricia Duval, especialista en derecho internacional de derechos humanos, presentó una solicitud de acción urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y cuatro Relatores Especiales.

«La detención de Rudnev es arbitraria, inhumana y degradante», sentenció Duval en su escrito, donde advierte que la vida del imputado corre peligro.

El informe médico del penal de Rawson respaldaría el planteo, en tanto que, según la propia defensa, Rudnev padece una enfermedad pulmonar crónica y progresiva con deterioro de la función respiratoria y un elevado riesgo cardiovascular. Para la experta internacional, la negativa de la justicia argentina a ejecutar el arresto domiciliario, contando con medios de control como la tobillera electrónica, constituye una «prolongada agonía».



La postura de la fiscalía y los próximos pasos

Por su parte, la fiscalía mantiene su resistencia a la morigeración de la pena, argumentando que aún restan medidas de prueba pendientes y que persisten riesgos procesales. No obstante, el Tribunal de Revisión ya había desestimado previamente las impugnaciones extraordinarias de la parte acusadora contra la domiciliaria.

La resolución que tome el juez Zapata tras esta audiencia será determinante. Podría marcar un punto de inflexión no solo para la situación procesal de Rudnev —quien lleva más de un año en el Servicio Penitenciario Federal— sino también para la imagen del sistema judicial argentino ante los organismos internacionales que ya han sido notificados del caso.





