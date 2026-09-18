Deportivo Roca venció a Atlético Regina y es el nuevo puntero de la Liga Confluencia

Marcos Gudiño, lateral derecho, le dio la victoria a Deportivo Roca ante Atlético Regina en el Luis Maiolino. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

En una jornada con poco gol, Deportivo Roca venció 1-0 a Atlético Regina en el estadio Luis Maiolino y se convirtió en el nuevo líder de la Liga Confluencia.

El único tanto del partido llegó a los 11 minutos del primer tiempo. Luca Cañumil envió un córner rasante desde la derecha, Marcos Gudiño se desmarcó y, casi desde el punto penal, conectó de volea para poner el 1-0 a favor del Naranja.

En un partido trabado en la mitad de la cancha, ambos equipos tuvieron chances para convertir, pero los arqueros Bruno Corsi, en el local, y Axel Franchelli, en la visita, fueron determinantes para que el marcador no se moviera.

Así, el equipo dirigido por Martín Medina se quedó con un valioso triunfo en su cancha, con un equipo alternativo pensando en el duelo ante San Patricio del Chañar por la cuarta fecha del Regional Amateur, y quedó como único puntero del certamen, con 14 puntos.

Por otro lado, Unión de Allen perdió la punta al empatar 0-0 como visitante ante San Martín de Cipolletti y ahora escolta al Naranja con 13 puntos.

San Martín recibió a Unión y fue empate 0-0. Así, el Mago perdió la punta de la Confluencia, (Foto: Gentileza – Noemí Velasquez)

Además, La Amistad también igualó sin goles en Cipolletti ante Fernández Oro y quedó en la tercera posición, con 12 unidades.

El resto de los partidos de la séptima fecha de la Confluencia se disputará el domingo, desde las 15. En el Zit Formiga, Argentinos del Norte recibirá a Cimac; Pillmatún enfrentará a Cipolletti; Catriel se medirá con Deportivo Huergo y Petroleros Pampeanos, el único equipo que puede alcanzar a Deportivo Roca en la cima de la tabla, será local ante Círculo Italiano.

Las posiciones en la Liga Confluencia

Deportivo Roca: 14 puntos. Unión: 13 puntos. La Amistad: 12 puntos. Atlético Regina: 11 puntos. Petroleros Pampeanos*: 11 puntos. Cipolletti*: 10 puntos. Catriel*: 9 puntos. Argentinos del Norte*: 9 puntos. Círculo Italiano*: 8 puntos. Fernández Oro: 6 puntos. Deportivo Huergo*: 4 puntos. San Martín: 4 puntos. Cimac*: 3 puntos. Pillmatún*: 3 puntos.

* Deben jugar su partido correspondiente a la séptima fecha.