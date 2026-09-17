Programación de la 4° fecha del Regional Amateur: horarios y árbitros

Este fin de semana se disputará la 4° fecha del Torneo Regional Amateur. El Consejo Federal dio a conocer los días, horarios y árbitros de la jornada. Todos los equipos rionegrinos y neuquinos jugarán el domingo.

Por la zona 11, Deportivo Roca recibirá a San Patricio del Chañar con el arbitraje de Emilio Cubría. Será un choque de punteros en el Luis Maiolino, ya que ambos son líderes con 5 puntos.

En el otro encuentro del grupo y en simultaneo, Unión se medirá ante La Amistad en un choque trascendental. El Mago llega con 3 puntos y el equipo cipoleño tiene solo 2 unidades y todavía no conoce la victoria.

Por la zona 12, el intratable Alianza jugará en su casa ante Río Grande desde las 17:00, con Germán Macchi como juez principal. En Cutral Co habrá duelo de opuestos. El Gallo ganó todo lo que jugó (9 puntos) y Río Grande está último con 1 punto.

Además, Independiente de Neuquén (2) se enfrentará en La Chacra a Maronese (4) a partir de las 16:00 con el arbitraje de Nelson Garrido. El Rojo quiere conseguir su primer triunfo ante su gente y el Dino buscará sumar sus primeros puntos como visitante.

En la zona 10, Independiente de Río Colorado (4) se verá las caras contra Deportivo Darwin (1) a las 16:00, con Franco Yatzky como referee. El Rojo llega envalentonado luego de derrotar a Atlético Regina (1-0) la fecha pasada y si gana sacará boleto a la siguiente ronda. El Albo tiene fecha libre.

Por la zona 9, Chimpay (1) se enfrentará ante Sportsman (4) desde las 20:00, con José Huaiquipán como árbitro. El local buscará sumar de a tres por primera vez en el torneo y el equipo de Choele Choel tratará de asegurar su clasificación con un triunfo. Deportivo Beltrán (2) quedó libre.

En la zona 8, el duelo de bonaerenses entre Deportivo Villalonga (2) y Jorge Newbery (4) se jugará desde las 15:30 con Luciano Tolosa como juez principal. Talleres (1) de San Antonio Oeste, el único rionegrino del grupo, tiene fecha libre.

Por último, en la zona 7 de los equipos de Lifuba, Estudiantes Unidos (7) recibirá a Fontana de Trevelin (2) a las 15:00. El referee será Ezequiel Escobar. El Pincha depende de si mismo para clasificar: si gana pasa de ronda y podría asegurarse el primer puesto en esta fecha.

Por esta zona, Cruz del Sur (5) protagonizará un cruce barilochense ante Puerto Moreno (1) a las 19:30, con Héctor Cárcamo como árbitro. Será un partido clave, ya que si el Cruzado gana se mete en la siguiente instancia y elimina a su rival.