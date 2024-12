Deportivo Viedma, el sueño del título en la Liga Argentina de básquet y la palabra de su DT

Deportivo Viedma comenzará el 2025 bien arriba, con el Final 4 en el segundo fin de semana del año y el sueño de conseguir el título en el torneo Apertura de la Liga Argentina de básquet. El equipo transita por una gran temporada y su DT, Guillermo Bogliacino, analizó este presente que ilusiona a todos y tendrá su punto cúlmine en San Francisco (Córdoba).

“No nos vamos a conformar con solo llegar, las ilusiones están entonces vamos a ir a tratar de dar nuestra mejor versión. El camino ha sido difícil y por ahí se dieron algunos resultados abultados, pero en esta categoría no hay rivales fáciles. Todo tiene su complejidad y la verdad es que el equipo siembre ha respondido bien”, arrancó el entrenador.

Bogliacino agregó que Viedma “fue justo vencedor en los cuadrangulares porque hicimos mejor las cosas que los demás. Somos el único equipo de los que ha ganado la fase regular que ha llegado a esta instancia. Los demás quedaron en el camino y eso demuestra lo difícil que es el torneo. Cumplimos otro objetivo, pero no estamos satisfechos”.

Máxima concentración

En el último cuadrangular del Apertura será clave mantener la concentración porque, según Bogliacino, “con este formato no se puede regular. Una derrota te deja casi afuera, entonces no tenés tiempo. A nosotros no ha beneficiado tener un equipo largo, porque podemos rotar 10 jugadores”.

San Isidro ganó la licitación para el certamen se cierre en San Francisco y Bogliacino opinó que “lo más justo sería jugarla, por ejemplo, en Buenos Aires. Pero bueno, el formato lo diagramaron de esa forma. Para mí no es muy justo porque pesa más que nada por un plano económico y no por lo que se hizo, por ejemplo, en la fase regular”.

Refuerzo de lujo y «excelentes profesionales»

El entrenador también habló de la llegada de Nicolás Paletta, clave en los cuadrangulares de cuartos y semifinales. “Estaba todo hablado y vino a mejorar algunas cosas del equipo. Tiene conducción, experiencia y sabemos que puede ser muy importante en momentos complicados. El equipo lo apoya y él se siente cómodo, porque todos los conocíamos”.

Paletta, un salto de calidad para el equipo capitalino.

Luego de unos días de descanso, el plantel volverá a entrenar este viernes y ahí comenzará el operativo. “Tenemos cinco días de entrenamiento como para preparar ese cuadrangular final”, comentó Bogliacino, quien mostró total confianza por su plantel en esta época del año.

“Es mucho más fuerte lo que nos está pasando que tirarse a comer de más o a tomar de más y relajarse de una manera que después no pueda estar listo para jugar una instancia tan importante. Son excelentes profesionales, con la mayoría nos conocemos hace mucho tiempo y estos temas ni siquiera tengo que tocarlos con ellos”.

El Final Four, desde el 10 al 12 de enero en San Francisco

El estadio Antonio Manno de San Francisco (Córdoba) será el escenario para el Final 4 de la Liga Argentina de básquet. San Isidro ganó la licitación y por eso actuará como local ante Deportivo Viedma, Amancay de La Rioja y Pico FC.

La cita será entre el 10 y 12 de enero y jugarán todos contra todos, en tres jornadas dobles. El ganador se quedará con el título del Apertura y el pasaporte a la gran final por el ascenso a la Liga Nacional ante el campeón del Clausura.

El equipo de Río Negro es el único de los cuatro que ganó su zona en la etapa regular, pero además no conoce la derrota en los cuadrangulares previos, de cuartos y semifinales. Asoma como favorito, aunque San Isidro tratará de sacarle el jugo a su localía y los pampeanos de Pico ya superaron al Depo en la temporada. La incógnita es el equipo riojano, que viene de la División Norte.