Deportivo Viedma metió una victoria clave en la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma se hizo fuerte en el Ángel Cayetano Arias y selló una victoria clave y muy celebrada ante El Talar. Fue por 83 a 66, en un encuentro intenso y emotivo correspondiente a la 18ª fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto rionegrino mostró personalidad y determinación para revertir un inicio adverso y, a partir de una sólida defensa y pasajes de alto vuelo ofensivo, cumplió con el objetivo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino su octava victoria de la temporada. Pasar a registro positivo es la meta y ahora su marca es de 8-10. Además, dejó en el camino a un rival directo en las posiciones del Sur, porque los bonaerenses quedaron con 10-9.

El quinteto de Bogliacino logró la octava victoria de la temporada. (Facundo Aramburu)

El Talar empezó mejor

El encuentro comenzó con un mejor arranque de la visita, que logró imponer su ritmo ofensivo. Viedma respondió con buenas acciones individuales de Luciano Cáceres, aunque no fueron suficientes para igualar el trámite y El Talar cerró el primer cuarto al frente por 25 a 20.

En el segundo parcial, Bogliacino movió el banco y apostó por los juveniles, lo que le dio mayor dinámica al juego local. Se destacaron las acciones colectivas, los pases filtrados y una alta efectividad desde el perímetro. Viedma pasó al frente por primera vez a los 5:45, tras una volcada de Keiver Marcano (32-31), aunque El Talar supo responder y se fue al descanso arriba por 41-39 (parcial 19-16).

Reacción y gran trabajo de Merchant

Luego del descanso, Depo Viedma salió con otra energía. Con un gran pasaje de Jeffrey Merchant, el equipo tomó el control del partido y, apoyado en una defensa intensa y desgastante, logró estirar la diferencia hasta una máxima de 10 puntos (57-47). El tercer cuarto fue claramente favorable al local, que se lo llevó por 60-53 (parcial 21-12).

En el tramo final, el conjunto rionegrino manejó con inteligencia los tiempos del juego, priorizó las posesiones largas y mantuvo la solidez defensiva. El Talar no encontró respuestas para achicar la diferencia y Deportivo Viedma terminó sellando un triunfo contundente y esperado por 83 a 66, que refuerza la confianza del equipo para lo que viene.

Merchant cerró la noche con 19 puntos, seguido de Cáceres, con 14. Joaquín Petre (11) y Keiver Marcano (10) también alcanzaron el doble dígito en el equipo de la capital rionegrina. El mejor de la visita fue Facundo Sanz, con 11 puntos.

Joaquín Petre hizo su habitual aporte desde el perímetro. (Facundo Aramburu)

El próximo compromiso será el miércoles 4 de febrero a las 21, cuando Deportivo Viedma reciba a Villa Mitre de Bahía Blanca (6-11), nuevamente en el Cayetano Arias.