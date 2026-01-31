Liga Nacional: Biguá cortó la racha y logró su primera victoria del año en el Ruca Che

Biguá tiene su primera victoria de la temporada. En un encuentro muy parejo, que se definió en el tiempo extra, superó a Berazategui por 68-64 y festejó ante su gente en el sexto juego de la temporada de la Liga Nacional Femenina de básquet. Agustina García, con 25 puntos, fue la gran figura en e Ruca Che. Este sábado, desde las 19, las dirigidas por Rubén Jaime, recibirán a Rocamora, con el objetivo de sellar un 2-2 en casa.

Las dueñas de casa comenzaron mejor y se llevaron el primer cuarto por 19-14. Y en ese arranque, García demostró credenciales porque anotó sus primeros 10 puntos. Sin embargo, todo cambió en el segundo, porque las bonaerenses respondieron con un categórico 22-9 e inclinaron la balanza a su favor. Florencia Galban lideró a Beraza en esa reacción.

Se cortó la racha y este sábado van por otra alegría. (Prensa Biguá)

Paridad en el tercero, gran cierre de Biguá

Después del descanso no se sacaron diferencias y la visita, gracias al 10-8 final, sostuvo la ventaja en el tablero. Biguá salió dispuesto a torcer la historia en el último parcial y cumplió con el objetivo. Perdía por 7 (59-52) con menos de 4 minutos por jugar, pero alcanzó el 60 iguales gracias a un doble de Maitena Merino, otro de Javiera Campos y 4 puntos seguidos de García. Así llegó el tiempo extra.

Siguió el desgaste y el desorden en Berazategui, algo que supo aprovechar el local con tiros desde la línea de libres y ganarlo 8 a 4 en el parcial y terminar 68-64. A los 25 de García se sumaron 10 puntos de Charo Lértora y 9 de Campos, mientras que las mejores reboteras fueron Merino (12) y Agustina Jourdheuil (11).

En los 5 adicionales, Biguá siempre estuvo adelante en el marcador. Berazategui lo siguió de cerca, pero el local defendió mejor y sentenció la historia con un doble de Jourdheuil, quien cumplió 150 partidos en la Liga Nacional.

El reconocimiento a Jourde

En la previa del partido, se le entregó diploma recordatorio y un presente a Agustina Jourdheuil por sus 150 juegos. La interna debutó el 29 de abril de 2017, con la camiseta de Lanús. Después fue multicampeona (seis títulos) y se llevó el premio de MVP, precisamente con la camiseta de Berazategui. Acumula 1.571 puntos en la LNFB.