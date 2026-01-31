SUSCRIBITE Diario papel
Liga Nacional: Biguá cortó la racha y logró su primera victoria del año en el Ruca Che

Venció a Berazategui por 68-64 en tiempo suplementario. Agustina García fue la goleadora con 25 y Jourdheuil cumplió 150 partidos en la elite.

Las Verdes tuvieron un gran partido y superaron a Berazategui. (Prensa Biguá)

Biguá tiene su primera victoria de la temporada. En un encuentro muy parejo, que se definió en el tiempo extra, superó a Berazategui por 68-64 y festejó ante su gente en el sexto juego de la temporada de la Liga Nacional Femenina de básquet. Agustina García, con 25 puntos, fue la gran figura en e Ruca Che. Este sábado, desde las 19, las dirigidas por Rubén Jaime, recibirán a Rocamora, con el objetivo de sellar un 2-2 en casa.

Las dueñas de casa comenzaron mejor y se llevaron el primer cuarto por 19-14. Y en ese arranque, García demostró credenciales porque anotó sus primeros 10 puntos. Sin embargo, todo cambió en el segundo, porque las bonaerenses respondieron con un categórico 22-9 e inclinaron la balanza a su favor. Florencia Galban lideró a Beraza en esa reacción.

Se cortó la racha y este sábado van por otra alegría. (Prensa Biguá)

Paridad en el tercero, gran cierre de Biguá

Después del descanso no se sacaron diferencias y la visita, gracias al 10-8 final, sostuvo la ventaja en el tablero. Biguá salió dispuesto a torcer la historia en el último parcial y cumplió con el objetivo. Perdía por 7 (59-52) con menos de 4 minutos por jugar, pero alcanzó el 60 iguales gracias a un doble de Maitena Merino, otro de Javiera Campos y 4 puntos seguidos de García. Así llegó el tiempo extra.

Siguió el desgaste y el desorden en Berazategui, algo que supo aprovechar el local con tiros desde la línea de libres y ganarlo 8 a 4 en el parcial y terminar 68-64. A los 25 de García se sumaron 10 puntos de Charo Lértora y 9 de Campos, mientras que las mejores reboteras fueron Merino (12) y Agustina Jourdheuil (11).

En los 5 adicionales, Biguá siempre estuvo adelante en el marcador. Berazategui lo siguió de cerca, pero el local defendió mejor y sentenció la historia con un doble de Jourdheuil, quien cumplió 150 partidos en la Liga Nacional.

El reconocimiento a Jourde

En la previa del partido, se le entregó diploma recordatorio y un presente a Agustina Jourdheuil por sus 150 juegos. La interna debutó el 29 de abril de 2017, con la camiseta de Lanús. Después fue multicampeona (seis títulos) y se llevó el premio de MVP, precisamente con la camiseta de Berazategui. Acumula 1.571 puntos en la LNFB.

El merecido reconocimiento para Agustina en el Ruca Che. (Prensa Biguá)

