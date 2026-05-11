El riesgo país cerró por debajo de los 500 puntos básicos y el dólar registró una leve baja este lunes 11

El riesgo país de la Argentina perforó los 500 puntos básicos en el inicio de la semana como consecuencia de una nueva suba de los títulos públicos.

El indicador que elabora el JP Morgan cerró en 496 puntos, el valor más bajo desde el 2 de febrero.

La caída del riesgo país se inició días atrás luego que la calificadora de riesgo Fitch anunció una mejora en la nota de la deuda soberana argentina. Inmediatamente, Moody’s adelantó que podría hacer una revisión en el mismo sentido en julio, con lo cual se acentuó la mejora de los títulos públicos.

El descenso acerca al país a la posibilidad de emitir deuda en el mercado internacional en caso de no poder acceder a los fondos necesarios para los próximos vencimientos con tenedores privados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en recientes declaraciones que Argentina puede obtener financiamiento a tasas del orden de 6% y que por ende no necesita salir a colocar títulos a una tasa superior al 9% (correspondiente a este nivel de riesgo país).

El ministro reiteró que el elevado riesgo país que aún castiga a la sufre la Argentina es a causa de que el mercado aún asigna entre un 10/15% de “riesgo kuka” con relación a las elecciones presidenciales que se realizarán en 2027.

Desde la asunción en diciembre de 2023 el Gobierno buscó distintas opciones para poder regresar al mercado de capitales, pero los inversores nunca terminaron de confiar plenamente. Los dos acuerdos con el FMI y el salvataje de Donald Trump fueron algunas de las movidas que no lograron este objetivo.

En este contexto, Caputo encara mañana una nueva licitación de deuda pública con el objetivo de refinanciar vencimientos por $ 11,5 billones.

También se efectuará una nueva colocación de AO27 y AO28 para recolectar U$S 350 millones en cada uno de ellos y otros U$S 100 millones por tramo al día siguiente. Estos fondos tiene como finalidad hacer frente al compromiso por U$S 4,200 millones que opera en julio.

“En un contexto de liquidez holgada, donde el Tesoro mantiene $ 8,37 billones depositados en el BCRA y los rendimientos en pesos continúan relativamente bajos, los vencimientos por $ 11,15 billones no lucen particularmente desafiantes”, señaló la consultora PPI.

Qué pasó con el Merval y el dólar este lunes 11

En la plaza accionaria, el Merval acompañó el buen clima y experimentó una suba de 2,3%. Los ADRs en Nueva York también repartieron subas y bajas, prevaleciendo la tendencia al alza.

En tanto, en el mercado cambiario el dólar tuvo una leve baja. La cotización en la pizarra del Banco Nación completó el lunes en $ 1.365 y $ 1.415 para compra y venta, respectivamente. A su vez, el mayorista quedó en $ 1.380 y $ 1.390 para ambas puntas. Para los minoristas la cotización fue similar a la oficial.

El Banco Central sumó la rueda 84 comprando divisas y este lunes adquirió US$ 136 millones. Las reservas brutas ascendieron a $ 46.143 millones, pero las netas continúan en negativo en unos U$S 1400 millones.