Descontrolado en Montecarlo: Medvedev destrozó su raqueta en la dura caída ante Berrettini

El Masters de Montecarlo dejó una imagen inesperada. Daniil Medvedev perdía 6-0 y 2-0 contra Mateo Berrettini y explotó. Destrozó su raqueta y sorprendió a totos en el certamen que se disputa en el Principado. El ruso suele tener estos arranques, pero esta vez se le fue la mano. Y el italiano hizo clinc caja con un categórico doble 6-0.

MEDVEDEV WAS SO COOKED



Smashed his racket, got a warning, never looked in control



0–6 0–6 in just 49 minutes



First double bagel loss of his career 👀 pic.twitter.com/GdaxCeYDJn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 8, 2026

La derrota no solo significó una eliminación temprana para Medvedev, sino que marcó un antes y un después en su carrera: es la primera vez que cae sin ganar un solo game en un partido oficial. Una estadística demoledora que explica la magnitud del golpe.

El monólogo de Mateo, la locura de Daniil

Desde el arranque, el encuentro fue un monólogo. Berrettini dominó con su servicio y agresividad, quebrando cada turno del ruso y sin darle margen de reacción. El italiano, número 90 del ranking, aprovechó además su frescura física tras la retirada previa de Roberto Bautista Agut para sostener un ritmo imposible de igualar.

Mateo jugó un partido perfecto.

Pero el momento que terminó de convertir el partido en viral llegó en pleno desarrollo del segundo set. Con un parcial de 8-0 en contra, Medvedev no aguantó más: descargó toda su bronca contra la raqueta, golpeándola repetidas veces contra el suelo hasta destruirla y lanzándola con furia. La escena recorrió las redes en cuestión de minutos.

El dato agranda aún más la hazaña: Berrettini avanzó a octavos sin ceder ni un solo game, algo que no tiene antecedentes recientes en el torneo monegasco. Ahora, el italiano buscará seguir haciendo historia cuando enfrente al ganador del cruce entre João Fonseca y Arthur Rinderknech.



