El Concejo Deliberante de Roca aprobó el nuevo Código de Tránsito: cuáles son los principales cambios

Se hará énfasis en el uso del casco, el límite de dos personas por moto y la prohibición del escape libre. Foto: archivo.

Durante la última sesion, el Concejo Deliberante de Roca trató en su recinto varias modificaciones en torno al Código de Tránsito urbano local, el cual contiene varios cambios para la circulación de motos y bicicletas, además de multas para infractores que superan los $5 millones .

Entre las medidas más importantes del texto al que pudo acceder este medio se destacan la obligatoriedad futura del uso de casco para ciclistas, mayores exigencias para motociclistas y sanciones para vehículos que produjeran ruidos molestos.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que el uso de casco será obligatorio para ciclistas, aunque la exigencia comenzará a regir un año después de la publicación del Código.

Además, se fijó en 16 años la edad mínima para conducir bicicletas y monopatines eléctricos, aunque se descarta la posibilidad de multar a niños en bicicleta, apelando en estos casos a la responsabilidad de los padres. Sumado a esto, se agregó la obligación de colocar luces en pedales y rayos de los ciclorodados.

El nuevo Código también endurece las condiciones para circular en la vía pública a los motociclistas. Será obligatorio usar casco, y en caso de llevar un acompañante, este también deberá utilizarlo sumado a un chaleco reflectante. A su vez, las personas que conduzcan motos sin parabrisas deberán usar gafas o antiparras independientes o como parte del casco.

El texto también prohíbe prácticas riesgosas que son habituales entre conductores de motos, como avanzar entre filas de autos o hacer zigzag. La norma local dispone que deberán transitar por el centro de su carril y mantener las luces bajas encendidas en todo momento. Tampoco podrán circular sobre veredas o lugares exclusivos para peatones.

Un eje importante además es que se considera «detención», ya que a partir de ahora será toda inmovilización de hasta dos minutos sin abandonar el vehículo y con balizas encendidas. Superado ese plazo, la situación pasará a considerarse estacionamiento.

Endurecen sanciones para motos con escape libre

Otro de los cambios apunta a los ruidos molestos provocados por motos y autos. La normativa prohíbe circular o incluso dejar estacionados vehículos con escapes modificados, sin silenciador o con sistemas que aumenten el ruido original.

También podrán ser sancionados quienes aceleren de manera brusca o reiterada en la vía pública, hagan «cortes» con la moto o prueben motores a altas revoluciones en plena calle.

El Código establece además límites máximos de ruido permitidos para cada tipo de vehículo, desde autos particulares hasta camiones y motocicletas de distintas cilindradas. Según el texto, las infracciones podrán detectarse tanto con aparatos de medición como por constatación directa de inspectores cuando las modificaciones sean evidentes.

Las multas más importantes que dispone el nuevo Código de Tránsito

La ordenanza también actualiza el esquema en los valores de las multas, estableciendo cifras millonarias en algunos casos. Los montos se calculan por Usam (unidad de sanción municipal), el cual está atado al litro de nafta.

Entre las faltas más comunes aparecen manejar sin documentación obligatoria, en este caso las multas tendrán un valor de entre $36.000 y $90.000. En tanto, manejar con la licencia vencida o sin seguro tendría sanciones de entre $180.000 y $900.000. En los casos más graves, como conducir sin haber obtenido nunca la licencia, las multas irían desde los $540.000 hasta $1.800.000.

Uno de los puntos más fuertes está relacionado con la seguridad vial. Manejar usando el celular o auriculares tendrá un costo de entre $180.000 y $900.000, cruzar semáforos en rojo, ir en contramano, hacer maniobras peligrosas o exceder la velocidad permitida podrá derivar en sanciones de entre $360.000 y $1.800.000

En motos, el Código prevé multas para quienes circulen sin casco de entre $54.000 y $360.000, sin anteojos de protección entre $90.000 y $180.000 o directamente sobre la vereda podrá costar entre $180.000 y $540.000. También se castigará a quienes hagan derrapes o «picadas», una de las infracciones más severas, las cuales van desde $900.000 hasta $3.600.000.

El estacionamiento indebido también tendrá sanciones más duras. Estacionar sobre veredas, bicisendas, rampas para personas con discapacidad, en doble fila o frente a entradas podrá costar multas de entre entre $180.000 y $900.000.

Además, el nuevo Código incorpora multas incluso para peatones que crucen fuera de la senda peatonal o pasen con el semáforo en rojo, quienes deberán enfrentar infracciones de entre $36.000 y $90.000.

Uno de los capítulos más estrictos es el vinculado al alcohol, ya que conducir alcoholizado podrá implicar multas muy altas, retención de la licencia e incluso inhabilitación para manejar por meses o años, especialmente en casos de reincidencia o altos niveles de alcohol en sangre. Las sanciones quedaron establecidas de la siguiente forma:



Hasta 0,50 g/l: entre $1.800.000 y $2.700.000.

Entre 0,51 y 1 g/l: entre $2.701.800 y $3.150.000.

Entre 1,01 y 1,50 g/l: entre $3.151.800 y $3.600.000.

Entre 1,51 y 2 g/l: entre $3.601.800 y $4.500.000.

Entre 2,01 y 2,50 g/l: entre $4.501.800 y $5.400.000.

También habrá sanciones para quienes permitan manejar a menores de edad con sanciones de entre $540.000 y $1.800.000 o cedan el vehículo a personas sin licencia, con multas de entre $180.000 y $900.000.