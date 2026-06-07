Diario RÍO NEGRO reunió a fanáticos en un multitudinario intercambio de figuritas del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las instalaciones del Diario RÍO NEGRO se transformaron en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol de todas las edades. Entre álbumes, pilas de figuritas y rondas de intercambio, los coleccionistas vivieron una tarde mundialista.

La jornada tuvo como protagonista a las risas de los más chicos, el mate entre adultos, amigos y la ilusión intacta de completar el álbum antes del comienzo del certamen mundialista.

Coleccionistas de todas las edades participaron del multitudinario evento. (Foto: Juan Thomes)

Como sucede cada cuatro años, las figuritas volvieron a convertirse en una excusa perfecta para reunirse, conversar y revivir la emoción que genera el torneo más importante del fútbol.

Las rondas de intercambio en la vereda de Diario RÍO NEGRO. (Foto: Juan Thomes)

El intercambio de figuritas es un clásico y esta vez no fue la excepción. En la vereda de 9 de Julio 733, los principales protagonistas fueron los pequeños coleccionistas, que combinaron las negociaciones con juegos y desafíos futboleros para conseguir las estampitas que les faltaban.

Lionel Messi, una de las más buscadas. (Foto: Juan Thomes)

Entre las figuritas más codiciadas aparecieron las de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. También despertó un interés especial Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral en Argentina gracias a los videos del influencer Valentín Scarsini.

Durante la actividad, varios asistentes opinaron sobre la Selección Argentina y los candidatos al título. «Veo bien a Argentina, pero también hay favoritos como España y Francia», comentó Joel.

Alfonsina llegó junto a su primo. Aunque no tiene álbum, ni planea tenerlo, colecciona figuritas para compartir la experiencia con otros fanáticos. «Solo tengo figuritas. No tengo a Messi ni a Cristiano, pero sí tengo a Mbappé«, contó para ganarse una planchuela de figus.

«Todo adulto tiene un niño interior», suele decirse popularmente y el evento lo confirmó. Con un mate en la mano y el álbum bajo el brazo, Martín, de 31 años, participó activamente de las negociaciones con los peques.

«Es lindo poder sumarse e interactuar con los chicos, más allá de completar el álbum. Cada cuatro años se renueva la ilusión de ganar la Copa, pero también se refuerza la idea de unión, y eso está bueno», cerró.