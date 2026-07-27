Qué cocinar esta semana: menú día por día del 27 al 31 de julio por la cocinera Victoria Saldubehere
Sin excusas para encender las hornallas. Recetas fáciles y con productos que conseguís sin dificultad.
Arranque de semana y comienzo de clases para esta zona, entonces se empieza con todo. Lo bueno es que no vas a tener que pensar en el menú por estos días porque ya lo tenemos resuelto para vos. Los platos durante estas 5 jornadas están a cargo de la cocinera y pastelera Victoria Saldubehere, de San Martín de los Andes. Entonces solo hay que prestar atención y tomar nota de los paso a paso.
Listado de compras
- 1 carré de cerdo
- 2 truchas
- 1 matambre de ternera
- 1 chorizo colorado
- 100 gr panceta ahumada
- 4 berenjenas
- 500 gr lentejas
- 6 cebollas
- 1½ papas medianas
- 2 manzanas
- 1 cabeza de ajos
- 1 limón
- queso rallado
- manteca
- 2 latas de tomates
- 2 huevos
- miel
- 1 lata de cerveza
- 300 gr muzzarella
- crema de leche
- pan rallado
- mostaza
- pimentón y ají molido
LUNES: Milanesas de berenjenas
Ingredientes (para 4 personas):
– 4 berenjenas chicas
– 2 huevos
– sal y pimienta
– pan rallado c/n
– 2 cebollas chicas
– 1 diente de ajo
– 1 lata de tomates
– muzzarella c/n
Preparación
Cortar las berenjenas en rebanadas a lo largo. Espolvorear con sal gruesa y dejarlas en un colador por 10 minutos ya que tienen que soltar su jugo, eso es lo amargo de la berenjena. Lavarlas y reservar.
Batir los huevos con sal y pimienta. Colocar las berenjenas y dejar reposar 5 minutos. Pasar por pan rallado por ambos lados, golpear suavemente para que se rebocen.
Se pueden hacer fritas o al horno. Si son al horno, la sugerencia es calentar la placa o fuente con aceite de oliva y recién cuando esté bien caliente, colocar las milanesas y llevarlas a cocinar a 200° C hasta que doren de ambos lados.
Para la salsa dorar la cebolla cortada chiquita junto con el ajo y los tomates. Condimentar a gusto y cocinar 15 minutos.
Poner las milanesas en una fuente, colocar la salsa por encima con la muzzarella en trocitos. Llevar a horno, otra vez, hasta que gratine el queso.
MARTES: Trucha al limón con puré rústico
Ingredientes (para 4 personas):
– 2 truchas
– 6 papas medianas
– queso rallado c/n
– crema de leche c/n
– ciboullette
– jugo de limón
– 2 cdas. manteca
Preparación
Comenzar con el puré. Lavar bien las papas y hervirla con cáscara, en agua con sal. Cuando estén blandas, colar y pisar con cáscara como un puré tradicional. Agregar queso de rallar, ciboulette picado y crema de leche.
Limpiar las truchas sacándoles la cabeza y la cola. Calentar una sartén con aceite de oliva y colocar las truchas del lado de la piel por 10 minutos. Salpimentar y dorar. Dar vuelta con cuidado y agregar jugo de limón. Dejar cocinar 10 minutos más y por último poner la manteca. Servir la truucha con el puré bien caliente.
MIÉRCOLES: Carré glaseado con puré de manzanas
Ingredientes (para 4 personas):
– 1 carré de cerdo
– 1 cebolla
– mostaza
– miel
– 1 vaso de cerveza
– 2 manzanas
– 2 cdas. manteca
– sal y pimienta
Preparación
Colocar el carré salpimetado en una fuente para horno con la cebolla cortada en 8 y un toque de aceite de oliva. Llevar a horno medio, precalentado, por 20 minutos.
Mezclar la mostaza, la miel y la cerveza. Pintar el carré con la mezcla. Hacer esto hasta que la carne esté bien cocida.
Pelar las manzanas y cortarlas en cubitos. Colocarlas en una olla con manteca, sal, pimienta y medio vaso de agua. Tapar y cocinar hasta que la manzana esté blanca para formarse el puré.
Servir el carré en rodajas con el puré.
JUEVES: Matambre a la pizza
Ingredientes (para 4 personas):
– 1 matambre
– 1 cebolla
– 1 diente de ajo
– 1 lata de tomates
– 150 gr muzzarella
– 6 papas medianas
– sal y pimienta
– aceite de oliva
Preparación
Desgrasar el matambre y ponerlo en una placa. Salpimentar y llevarlo a horno, precalentado, a 180° C hasta que esté dorado. Reservar.
Para la salsa, picar la cebolla bien chiquita junto con el ajo. Rehogar y agregar los tomates. Condimentar a gusto y cocinar 15 minutos.
Volcar la salsa sobre el matambre, encima la muzzarella cortada en cubos.
Lavar las papas y cortarlas en cuña (en 4 u 8). Poner en una fuente de horno con aceite de oliva, sal, pimienta y romero. Llevar a horno fuerte hasta que doren.
Sacar el matambre cuando el queso esté bien derretido. Condimentar con orégano y servir con las papas.
VIERNES: Guiso de lentejas
Ingredientes (para 4 personas):
– 500 gr lentejas
– 1 chorizo colorado
– 100 gr panceta ahumada
– 1 cebolla
– 1 morrón
– 1 vaso de vino
– 1 puré de tomates
– sal y pimienta
– pimentón y ají molido
Preparación
Hervir las lentejas hasta que estén tiernas. Colar y reservar.
Cortar el chorizo colorado en rodajas y la panceta ahumada en tiritas. Calentar una olla con aceite para rehogar la cebolla y el morrón, cortados chiquitos. Agregar la panceta y el chorizo. Dorar todo bien. Volcar vino y dejar evaporar el alcohol, luego agregar el tomate. Cocinar por 15 minutos y condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido.
Por último volcarlas lentejas y dejar cocinar por 40 minutos.
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