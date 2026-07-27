Qué cocinar esta semana: menú día por día del 27 al 31 de julio por la cocinera Victoria Saldubehere

Arranque de semana y comienzo de clases para esta zona, entonces se empieza con todo. Lo bueno es que no vas a tener que pensar en el menú por estos días porque ya lo tenemos resuelto para vos. Los platos durante estas 5 jornadas están a cargo de la cocinera y pastelera Victoria Saldubehere, de San Martín de los Andes. Entonces solo hay que prestar atención y tomar nota de los paso a paso.

Victoria Saldubehere, cocinera y pastelera.



Listado de compras

1 carré de cerdo

2 truchas

1 matambre de ternera

1 chorizo colorado

100 gr panceta ahumada

4 berenjenas

500 gr lentejas

6 cebollas

1½ papas medianas

2 manzanas

1 cabeza de ajos

1 limón

queso rallado

manteca

2 latas de tomates

2 huevos

miel

1 lata de cerveza

300 gr muzzarella

crema de leche

pan rallado

mostaza

pimentón y ají molido

LUNES: Milanesas de berenjenas



Ingredientes (para 4 personas):

– 4 berenjenas chicas

– 2 huevos

– sal y pimienta

– pan rallado c/n

– 2 cebollas chicas

– 1 diente de ajo

– 1 lata de tomates

– muzzarella c/n



Preparación

Cortar las berenjenas en rebanadas a lo largo. Espolvorear con sal gruesa y dejarlas en un colador por 10 minutos ya que tienen que soltar su jugo, eso es lo amargo de la berenjena. Lavarlas y reservar.

Batir los huevos con sal y pimienta. Colocar las berenjenas y dejar reposar 5 minutos. Pasar por pan rallado por ambos lados, golpear suavemente para que se rebocen.

Se pueden hacer fritas o al horno. Si son al horno, la sugerencia es calentar la placa o fuente con aceite de oliva y recién cuando esté bien caliente, colocar las milanesas y llevarlas a cocinar a 200° C hasta que doren de ambos lados.

Para la salsa dorar la cebolla cortada chiquita junto con el ajo y los tomates. Condimentar a gusto y cocinar 15 minutos.

Poner las milanesas en una fuente, colocar la salsa por encima con la muzzarella en trocitos. Llevar a horno, otra vez, hasta que gratine el queso.

MARTES: Trucha al limón con puré rústico



Ingredientes (para 4 personas):

– 2 truchas

– 6 papas medianas

– queso rallado c/n

– crema de leche c/n

– ciboullette

– jugo de limón

– 2 cdas. manteca



Preparación

Comenzar con el puré. Lavar bien las papas y hervirla con cáscara, en agua con sal. Cuando estén blandas, colar y pisar con cáscara como un puré tradicional. Agregar queso de rallar, ciboulette picado y crema de leche.

Limpiar las truchas sacándoles la cabeza y la cola. Calentar una sartén con aceite de oliva y colocar las truchas del lado de la piel por 10 minutos. Salpimentar y dorar. Dar vuelta con cuidado y agregar jugo de limón. Dejar cocinar 10 minutos más y por último poner la manteca. Servir la truucha con el puré bien caliente.

MIÉRCOLES: Carré glaseado con puré de manzanas



Ingredientes (para 4 personas):

– 1 carré de cerdo

– 1 cebolla

– mostaza

– miel

– 1 vaso de cerveza

– 2 manzanas

– 2 cdas. manteca

– sal y pimienta



Preparación

Colocar el carré salpimetado en una fuente para horno con la cebolla cortada en 8 y un toque de aceite de oliva. Llevar a horno medio, precalentado, por 20 minutos.

Mezclar la mostaza, la miel y la cerveza. Pintar el carré con la mezcla. Hacer esto hasta que la carne esté bien cocida.

Pelar las manzanas y cortarlas en cubitos. Colocarlas en una olla con manteca, sal, pimienta y medio vaso de agua. Tapar y cocinar hasta que la manzana esté blanca para formarse el puré.

Servir el carré en rodajas con el puré.

JUEVES: Matambre a la pizza



Ingredientes (para 4 personas):

– 1 matambre

– 1 cebolla

– 1 diente de ajo

– 1 lata de tomates

– 150 gr muzzarella

– 6 papas medianas

– sal y pimienta

– aceite de oliva



Preparación

Desgrasar el matambre y ponerlo en una placa. Salpimentar y llevarlo a horno, precalentado, a 180° C hasta que esté dorado. Reservar.

Para la salsa, picar la cebolla bien chiquita junto con el ajo. Rehogar y agregar los tomates. Condimentar a gusto y cocinar 15 minutos.

Volcar la salsa sobre el matambre, encima la muzzarella cortada en cubos.

Lavar las papas y cortarlas en cuña (en 4 u 8). Poner en una fuente de horno con aceite de oliva, sal, pimienta y romero. Llevar a horno fuerte hasta que doren.

Sacar el matambre cuando el queso esté bien derretido. Condimentar con orégano y servir con las papas.

VIERNES: Guiso de lentejas



Ingredientes (para 4 personas):

– 500 gr lentejas

– 1 chorizo colorado

– 100 gr panceta ahumada

– 1 cebolla

– 1 morrón

– 1 vaso de vino

– 1 puré de tomates

– sal y pimienta

– pimentón y ají molido



Preparación

Hervir las lentejas hasta que estén tiernas. Colar y reservar.

Cortar el chorizo colorado en rodajas y la panceta ahumada en tiritas. Calentar una olla con aceite para rehogar la cebolla y el morrón, cortados chiquitos. Agregar la panceta y el chorizo. Dorar todo bien. Volcar vino y dejar evaporar el alcohol, luego agregar el tomate. Cocinar por 15 minutos y condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido.

Por último volcarlas lentejas y dejar cocinar por 40 minutos.