En fotos: así se vivió el multitudinario intercambio de figuritas en Diario RÍO NEGRO

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las instalaciones del Diario RÍO NEGRO se transformaron en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol de todas las edades. Entre álbumes, pilas de figuritas y rondas de intercambio, los coleccionistas vivieron una tarde mundialista. Mirá las fotos que dejó la jornada en el ojo de Juan Thomes.

Coleccionistas de todas las edades participaron del multitudinario evento. (Foto: Juan Thomes)