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En fotos: así se vivió el multitudinario intercambio de figuritas en Diario RÍO NEGRO

Niños, jóvenes y adultos se reunieron para intercambiar figuritas y participar de juegos. Así se vivió la jornada futbolera en el ojo de Juan Thomes. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Todos se llevaron figuritas para completar el álbum. (Foto: Juan Thomes)

Todos se llevaron figuritas para completar el álbum. (Foto: Juan Thomes)

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las instalaciones del Diario RÍO NEGRO se transformaron en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol de todas las edades. Entre álbumes, pilas de figuritas y rondas de intercambio, los coleccionistas vivieron una tarde mundialista. Mirá las fotos que dejó la jornada en el ojo de Juan Thomes.

Coleccionistas de todas las edades participaron del multitudinario evento. (Foto: Juan Thomes)

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A pocos días del inicio del Mundial 2026, las instalaciones del Diario RÍO NEGRO se transformaron en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol de todas las edades. Entre álbumes, pilas de figuritas y rondas de intercambio, los coleccionistas vivieron una tarde mundialista. Mirá las fotos que dejó la jornada en el ojo de Juan Thomes.

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