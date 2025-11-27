Dibu Martínez fue titular en el triunfo de Aston Villa, escolta en la Europa League

Aston Villa, con Dibu Martínez como titular y media hora de Emiliano Buendía ingresando como suplente, sumó su cuarta victoria en cinco partidos de UEFA Europa League tras vencer 2-1 como local a Young Boys con un doblete del neerlandés Donyell Malen en el primer tiempo.

El conjunto del arquero argentino se llevó el triunfo gracias al doblete de Doneyll Malen. Joel Monteiro marcó para la visita.

El arquero argentino nada pudo hacer ante un remate de Chris Bedia en el borde del área chica que era el descuento para el equipo suizo. El gol, igualmente, fue anulado vía VAR por un fuera de juego que le permitía mantener la valla invicta, pero en tiempo de descuento sufrió el tanto que selló el resultado. Fue un golazo de Joel Monteiro, quien controló de pecho la pelota dentro del área y lo fusiló.

VICTORIAS PARA EL DIBU MARTÍNEZ Y DYBALA 🏆



⿬ El conjunto de Unai Emery se impuso ante el Young Boys en la quinta fecha de la Fase de Liga de la Europa League, acumulando 12 puntos. El Dibu fue titular.



🇮🇹 Por su parte, la Roma se llevó la victoria ante el Midtjylland y suma 9… pic.twitter.com/aSoPYq6oXd — Diario Olé (@DiarioOle) November 27, 2025

Con el campeón del mundo en la valla, el equipo de Unai Emery atraviesa un gran presente. Además de ocupar el segundo lugar en el certamen internacional, están ubicados en el cuarto puesto de la Premier League, en zona de clasificación a la próxima Champions.

Paulo Dybala, volvió tras la lesión en la Roma.

En otro de los encuentros del día, Paulo Dybala regresó luego del desgarro que sufrió en el bíceps femoral izquierdo tras ejecutar un penal contra el Milan el 2 de noviembre.

Comenzó de titular junto a Matías Soulé para la Roma, que venció 2-1 al FC Midtjylland, el líder con los mismos 12 puntos que Aston Villa pero con ventaja en la diferencia de gol (+7 contra +5).