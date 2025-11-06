El Dibu Martínez, nominado a los premios The Best como mejor arquero del mundo

Emiliano Martínez ya fue elegido por la FIFA como mejor arquero del mundo en 2022 y 2024.

Emiliano “Dibu” Martínez fue nuevamente nominado como uno de los mejores arqueros del mundo para los premios The Best 2025. El marplatense ya había ganado este galardón en 2022, tras ser elegido el mejor arquero del Mundial de Qatar, y volvió a repetirlo en 2024, cuando fue una de las figuras del bicampeonato de la Copa América.

El Dibu competirá con arqueros de talla mundial: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona) también forman parte de la lista.

Además de los premios organizados por la FIFA, el marplatense tiene en su museo personal dos Lev Yashin. France Football le otorgó este reconocimiento en 2023 y en 2024.

En la última temporada, el arquero argentino volvió a destacarse con grandes actuaciones tanto en el Aston Villa como en la Selección, consolidando su figura como uno de los porteros más determinantes del fútbol actual. Aún no hay fecha confirmada para la entrega de los premios The Best, pero se espera que sea en diciembre de este año o en los primeros meses de 2026.