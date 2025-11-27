Colapinto corre la práctica libre y la clasificación sprint en Qatar: hora y TV
Este viernes a las 10:30, el piloto argentino inicia su actividad en el Circuito Internacional de Lusail con la primera y única práctica libre. Más tarde disputará la clasificación para la carrera sprint.
Este viernes desde las 10:30, Franco Colapinto comenzará su actividad en la 23ª fecha de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail. Será la primera y única práctica libre, instancia clave en la que todas las escuderías deberán sacar conclusiones rápidas antes de la clasificación para la carrera sprint.
La qualy se disputará horas después, a las 14:30. “Es otro fin de semana de sprint, que te lleva a luchar un poco más, pero esperemos que también aprendamos de eso y ser más fuertes desde el principio”, comentó en una entrevista con La Nación.
El pilarense también señaló que buscará sumar sus primeros puntos de la temporada: “Lo intentaremos. Cada fin de semana estamos intentando sumar puntos, pero ha sido complicado en los más recientes grandes premios. En estas últimas carreras el monoplaza se veía mejor y más fuerte; eso nos da esperanza”.
El Circuito Internacional de Lusail tiene una longitud de 5,419 km y la carrera será a 57 vueltas, para un total de 308,611 km. Se trata de un trazado rápido, con curvas de media y alta velocidad, cuyo récord vigente lo ostenta Lando Norris, con un tiempo de 1:22.384 marcado en 2024.
Sobre sus expectativas para correr en este trazado, Colapinto agregó: “Supongo que debería ser una buena pista para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad y eso debería ayudar a nuestros autos, así que veremos qué podemos hacer”.
Cronógrama completo del fin de semana
Viernes 28 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 10:30 a 11:30
- Clasificación sprint: 14:30
Sábado 29 de noviembre
- Carrera Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00 a 16:00
Domingo 30 de noviembre
- Carrera: 13:00 horas
