Costas, picante: «River e Independiente están de vacaciones y nosotros seguimos compitiendo»

Gustaco Costas comparó el presente de su equipo con el de Independiente y River.

Luego del triunfo agónico ante River por el Torneo Clausura el lunes, Gustavo Costas dio una entrevista a ESPN y analizó el momento que vive la Academia.

“Hoy River e Independiente no están compitiendo. Están de vacaciones, y nosotros seguimos”, comentó el entrenador. Sin embargo, advirtió que no se trató de una chicana: “Yo nunca pensé que iba a pasar esto, no quiero cargar a nadie. Yo hablo como hincha”.

"RIVER E INDEPENDIENTE ESTÁN DE VACACIONES Y NOSOTROS SEGUIMOS…"



Gustavo Costas y una frase que dejó a Racing por encima de sus clásicos rivales.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/w9zSP9MVJa — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 27, 2025

Costas también recordó lo que significa este presente para un hincha de Racing como él. “Nosotros íbamos atrás, no teníamos cancha, nos cerraban la cancha, nos alquilaban, casi desaparecemos. Y vos decías: ‘¿Cómo, cuándo vas a volver a ser?’ Era imposible”, sostuvo. Y luego profundizó en la comparativa: “Vos hoy estás arriba de ellos. Ellos están de vacaciones y vos seguís”.

El próximo lunes 1° de diciembre, el entrenador volverá a encontrarse con su gente en el Cilindro de Avellaneda. Su rival en los cuartos de final será el Tigre de Diego Dabove, que viene de vencer a Lanús por 1-0 como visitante, con gol de David Romero.

Sin embargo, Costas no piensa paso a paso y sueña en grande: “Yo les dije a mis jugadores: ‘Yo no quiero las vacaciones, no pienso en las vacaciones. Quiero seguir hasta el 20, hasta el 20 de diciembre quiero estar. ¡Hasta el 20! Y el que quiere irse de vacaciones, que se vaya a partir del 21’”, sentenció.



Platense espera rival para el Trofeo de Campeones, que se jugará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás. La final del Torneo Clausura, por su parte, será el sábado 13 en el Estadio Madre de Ciudades.



