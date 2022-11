Piedra del Águila hizo historia: se desarrolló la primer competencia de SwimRun del país

El roquense Sergio Guerrero se impuso en la tabla general de la competencia.

El evento que combina turismo y deporte es el primero que se hizo en la Argentina. Los deportistas disfrutaron de una carrera de 10 kilómetros con tramos de pedestrismo y de nado de aguas abiertas en el Balneario.

Andrés Sandoval, el organizador de esta novedosa propuesta, es médico y deportista amateur.

«Fue una experiencia maravillosa. Jugó mucho la incertidumbre por ser la primera edición. La mayor cantidad de gente no tenía experiencia en la disciplina, pero se fueron adaptando a las caracteristicas libres que tiene el SwimRun» expresó Andrés, quien agregó que los participantes debían armar una estrategia previa con respecto a la utilización de accesorios e indumentaria.

Deportistas profesionales y amateurs de distintos puntos del país, participaron de la primer competencia de SwimRun.

Las condiciones climáticas fueron óptimas para el desarrollo de la actividad. La temperatura del agua estaba a 12°, no había viento en superficie y el termómetro llegó a marcar los 30°. El terreno fue relativamente sencillo y uniforme, según comentaron los organizadores.

Tras arduos meses de preparación, la disciplina tuvo su debut en Piedra del Águila. Andrés aseguró que es un lugar que tiene todas las características especiales que requiere la actividad. Además, tuvo como miembros de la organización a vecinos de la localidad que trabajaron en la logística y puesta en marcha del evento.

“La idea es que la comunidad se apropie del evento, pensando en próximas ediciones y para darle impulso a la actividad local”.

La estrategia tiene mucha implicancia en la trayectoria de la carrera: «Los participantes quedaron con muchas ganas de formar parte de experiencias futuras. Incluso quienes no llegaron a completar la experiencia. Querían ver de qué se trataba y a partir de ahora comenzar a entrenarse en una disciplina totalmente disruptiva en nuestro país» Aseguró Sandoval.

El podio general fue encabezado por el roquense Sergio Guerrero, que completó la carrera en 1 hora, 19 minutos. Lo siguieron Evgeny Vasillyev de la ciudad de Buenos Aires y Roberto Quezada de Cutral Có.

En la categoría mujeres, se impuso Valeria Sokoluk, de Neuquén. La siguieron Alexia Alvarez de Tucumán y Natalia Lizama de Cutral Có.

En SwimRun se compite en todo momento con la misma indumentaria. Los accesorios son opcionales y forman parte de la estrategia de cada participante.

“Lo qué mas destaco del SwimRun es que es una práctica orientada más en una experiencia y no en una carrera. No hay que entrenarse únicamente por la competencia. Es importante vivir el deporte desde otra perspectiva, donde el eje pase por la vivencia y la experiencia y no tanto por el resultado. En esta práctica, el foco no está puesto en el ego”, dice Andrés.

Escuchá a Andres Sandoval contando todo sobre esta disciplina deportiva que debutó el pasado fin de semana.