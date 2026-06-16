Distracción Mundial: River oficializó los 11 borrados por Chacho Coudet

Pezzella es el caso que más sorprende. Mientras el plantel esté en España, trabajará en River Camp. (Archivo)

River ultima detalles para la pretemporada que hará en Alicante, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio y mediante un comunicado oficial, con los nombres que serán parte de los trabajos en España, se desprendieron los borrados por Eduardo Chacho Coudet. Son 11 y más de uno sorprenderá. Así, al mismo tiempo que la Selección Argentina empieza a defender el título en Estados Unidos, en el fútbol doméstico hay ruido con uno de equipos grandes. Y un campeón del mundo en Qatar integra la nómina.

El plantel Millonario trabajará en el Finca Resort y queda claro que habrá una importante renovación en el plantel. Dentro de la lista de este “equipo completo” no figuran los mundialistas Kendry Páez y Matías Viña, quienes también tendrían las horas contadas en la entidad de Núñez.

¿Quiénes son los borrados por Coudet?

A través de un comunicado, el club publicó en su sitio oficial que “los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar” en River Camp.

Por otra parte, en el Millonario aseguraron que “Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada”. No hicieron mención a los casos de Páez y Viña, quienes se encuentran disputando la Copa del Mundo con Ecuador y Uruguay, aunque rescindirían sus préstamos.

Los que tampoco dirán presente en Europa son Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que también se encuentran en el Mundial con Colombia y Paraguay y una vez que culminen con la participación, deberán reincorporarse a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados.