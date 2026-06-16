Distracción Mundial: River oficializó los 11 borrados por Chacho Coudet
Mediante un comunicado oficial, se conocieron los nombres que no irán a la pretemporada de Alicante. Hay muchas sorpresas.
River ultima detalles para la pretemporada que hará en Alicante, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio y mediante un comunicado oficial, con los nombres que serán parte de los trabajos en España, se desprendieron los borrados por Eduardo Chacho Coudet. Son 11 y más de uno sorprenderá. Así, al mismo tiempo que la Selección Argentina empieza a defender el título en Estados Unidos, en el fútbol doméstico hay ruido con uno de equipos grandes. Y un campeón del mundo en Qatar integra la nómina.
El plantel Millonario trabajará en el Finca Resort y queda claro que habrá una importante renovación en el plantel. Dentro de la lista de este “equipo completo” no figuran los mundialistas Kendry Páez y Matías Viña, quienes también tendrían las horas contadas en la entidad de Núñez.
¿Quiénes son los borrados por Coudet?
A través de un comunicado, el club publicó en su sitio oficial que “los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar” en River Camp.
Por otra parte, en el Millonario aseguraron que “Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada”. No hicieron mención a los casos de Páez y Viña, quienes se encuentran disputando la Copa del Mundo con Ecuador y Uruguay, aunque rescindirían sus préstamos.
Los que tampoco dirán presente en Europa son Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que también se encuentran en el Mundial con Colombia y Paraguay y una vez que culminen con la participación, deberán reincorporarse a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados.
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