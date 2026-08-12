Prorrogan la prisión preventiva al acusado de intentar asesinar a tres personas en Neuquén

A instancia del asistente letrado Maximiliano Jávega, la Justicia neuquina resolvió prorrogar por tres meses la prisión preventiva de C.A.M., el hombre imputado por intentar asesinar a tres personas a tiros en el barrio Gran Neuquén. La medida busca contener los riesgos procesales ante los antecedentes de fuga del acusado.

La detención cautelar en un establecimiento penitenciario había sido dictada hace un mes, luego de que el imputado violara el beneficio de la prisión domiciliaria. En aquella ocasión, el sujeto cortó la tobillera electrónica de monitoreo que se le había colocado y permaneció prófugo de la justicia hasta el pasado 13 de julio, día en que fue recapturado en el Hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde se había presentado para recibir atención médica por una herida de arma de fuego.

Durante la audiencia de modificación de medidas cautelares, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la necesidad de mantener la privación de la libertad al argumentar la plena vigencia de los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y extendió la prisión preventiva por un plazo de tres meses. Asimismo, el magistrado dio luz verde a una solicitud de la defensa y prorrogó por cuatro meses más el plazo para finalizar la investigación penal.

El ataque en Gran Neuquén

El hecho que se le atribuye a C.A.M. ocurrió el 5 de junio de 2025. Según la teoría del caso construida por la fiscalía y la Policía provincial, el acusado efectuó una ráfaga de disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros contra tres personas que se encontraban sobre la vereda en un sector del barrio Gran Neuquén.

Por ese episodio, el hombre se encuentra formulado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (tres hechos, en concurso ideal). Aunque inicialmente enfrentaba el proceso bajo arresto domiciliario, su posterior evasión derivó en su declaración de rebeldía, detención en la vecina provincia y el actual encarcelamiento preventivo.