CALF y la Embajada de EE.UU. analizan servicios y telecomunicaciones en Vaca Muerta

La entidad de la ciudad de Neuquén se expande a Vaca Muerta y molestó a los Estados Unidos. Foto: Emiliano Ortiz.

La Cooperativa CALF mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en el Palacio Bosch, sede de la representación diplomática en Buenos Aires.

El encuentro estuvo centrado en el desarrollo de los servicios de la entidad en Neuquén y, particularmente, en su expansión hacia la región de Vaca Muerta.

La delegación de CALF estuvo encabezada por su presidente, Marcelo Severini, acompañado por el vicepresidente Carlos Quintriqueo, la secretaria general Yenny Fonfach y representantes de las áreas de Tecnologías y Conectividad, Finanzas y Renovables y Comunicación.

Por la Embajada participaron, además de Lamelas, funcionarios de las áreas política, económica y de asuntos públicos de la sede diplomática.

Uno de los puntos destacados del encuentro fue la seguridad de las telecomunicaciones y de los datos, un aspecto que también señaló Lamelas en su publicación en la red X.

El embajador indicó que mantuvieron un diálogo productivo sobre la expansión de los servicios en Vaca Muerta y la importancia estratégica de proteger la seguridad de los datos.

Desde CALF señalaron además que ambas partes coinciden en la importancia de canalizar todas las gestiones e inquietudes mediante los canales institucionales correspondientes. Según informó la cooperativa, Lamelas manifestó particular interés en la proyección y despliegue de infraestructura de CALF en Añelo y el corazón productivo neuquino.

“Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta”, dijo Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en la Argentina.

Recibí hoy en el Palacio Bosch a las autoridades de CALF. Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos. Esperamos seguir trabajando juntos. — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) August 12, 2026

Financiamiento estratégico y el trasfondo de las advertencias



El representante diplomático también expresó, de acuerdo con la información difundida por CALF, la disposición del gobierno estadounidense a explorar posibilidades de apoyo financiero, provisión de equipamiento y mejora en la calidad de los servicios para acompañar dicho desarrollo.

La disputa entre CALF y la Embajada de Estados Unidos comenzó a tomar forma el 12 de julio, cuando el gerente de TICs de la entidad recibió mensajes de advertencia de la embajada sobre los riesgos del acuerdo firmado con la empresa china Huawei.

En esas comunicaciones, el funcionario estadounidense habría consultado si era posible cancelar la iniciativa e insinuó la aplicación de políticas de restricción de visas para directivos vinculados a la tecnológica china.

El convenio cuestionado contempla el despliegue de redes de fibra óptica en Neuquén y la instalación de un centro regional de datos e inteligencia artificial en la zona de Vaca Muerta.

Para Estados Unidos, la participación de Huawei en infraestructura estratégica despierta graves objeciones de seguridad nacional; en tanto que, para CALF, la selección del proveedor respondió exclusivamente a criterios técnicos, comerciales y de costos de servicio.

Ante esta situación, la cooperativa neuquina interpretó los mensajes como una presión indebida sobre sus decisiones corporativas y presentó reclamos formales ante la Cancillería argentina para solicitar su intervención institucional.

Repercusiones políticas en la Legislatura provincial



El conflicto y las gestiones diplomáticas también tuvieron su eco en la política local. En la sesión de la Legislatura neuquina se presentaron dos proyectos de declaración impulsados por Cielubi Obreque (MPN) y César Parra (FIT) que fueron derivados a comisión para su análisis.

Ambas iniciativas normativas buscan pronunciarse sobre el impacto geopolítico en las telecomunicaciones locales y fueron presentadas formalmente durante la jornada legislativa, aunque finalmente no se trataron en el recinto.

DATOS CLAVE DEL CONFLICTO:

12/7: Fue la fecha en la que un gerente de CALF recibió el primer mensaje de advertencia por parte de un funcionario diplomático de EE.UU.

2: Proyectos de declaración fueron presentados en la Legislatura neuquina para pronunciarse sobre el tema.