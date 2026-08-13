Walter Cortés: “Vamos a hacer que la Fiesta de la Nieve sea inolvidable”

La Fiesta Nacional de la Nieve está en marcha. Con la recuperación de las tradiciones como lema y el homenaje al motor del turismo invernal como premisa principal, se abrió el telón para la 55° edición que promete ser el mayor evento en el que Bariloche se muestra al mundo.

“La Fiesta nos llena de alegría, pero además es un reconocimiento a la nostalgia, a nuestra historia. Vamos a hacer que la Fiesta de la Nieve sea inolvidable”, resaltó el intendente Walter Cortés, que se muestra entusiasta con el evento del invierno a pocas horas del comienzo de la grilla de actividades más diversa y amplia que haya tenido la fiesta en los últimos tiempos, con siete espectáculos musicales de trascendencia nacional con Nahuel Penissi, Jorge Rojas, Topa, Ángela leiva, Luck Ra, Turf y Los Auténticos Decadentes, y una artista que surgió de Bariloche y atravesó fronteras como Sele Vera y Los Pampas.

La Municipalidad de Bariloche desde el inicio de la gestión de Cortés, retomó la idea de hacer de la Fiesta de la Nieve el evento más importante de la ciudad y recuperó el concepto de rendir homenaje, no solo al manto blanco que es el atractivo principal para el turismo invernal, sino también a todas las tradiciones barilochenses como son el trabajo de los hacheros, los mozos, las tejedoras, las reposteras y la emblemática elección de la Reina Nacional de la Nieve que había sido suspendida años atrás.

“Bariloche hace un evento para poder demostrar hacia la ciudadanía, y además al turismo, lo que hacemos cotidianamente, lo que transcurre en nuestra ciudad, nuestras tradiciones”, remarcó el jefe comunal que calificó el evento como “la fiesta más importante de Bariloche” donde participan los turistas y es un lugar de reencuentro de los locales.

Cortés dijo que la fiesta “tracciona” al turismo, por eso se estima una ocupación hotelera este fin de semana del orden del 95%. “Para el turismo es algo entretenido y además porque venir a Bariloche es venir a la alegría, sentir la nieve, disfrutar el paisaje, comer comidas típicas de la zona, es un recreo importante y con esta nevada que tenemos estos días mucho mejor el escenario”.

La Municipalidad de Bariloche es la organizadora de la fiesta con el acompañamiento del Emprotur y el Gobierno de Río Negro, pero además este año tiene el impulso económico con el sponsoreo del sector privado para costear los espectáculos musicales.

El escenario de la Fiesta Nacional de la Nieve ya quedó montado en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Para Cortés, el desafío es que cada año la fiesta se supere e “intentamos hacerla cada vez mejor”, para esto, por ejemplo, este año se adopta el modelo de elección de la Reina Nacional de la Nieve que se utiliza en la Fiesta de la Vendimia de Mendoza.

Respecto a las actividades tradicionales, el intendente confesó que entre los eventos que más le atraen es el concurso de hacheros y la carrera de mozos que rinde homenaje a la actividad gastronómica, uno de los motores de la ciudad.

También puso en valor la tarea de las tejedoras que confeccionaban la indumentaria de lana de años atrás eran “típicas” en Bariloche. “Si hacemos un poco de historia, hace 40 o 50 años, no había camperas tan sofisticadas como las que hay ahora, en esa época me acuerdo que en en mi casa se tejía las camperas de lana de oveja, las hacían nuestras madres, nuestras abuelas, eran muy abrigadas, pero claro se mojaba rápido y después había que secarlas delante de la estufa a leña”, rememoró con nostalgia el jefe comunal.

“Va a ser una fiesta muy alegre, que todos lo vivan bien, posiblemente va a nevar así que disfrutémoslo como una alegría y como una bendición del cielo, porque la verdad, hacer la Fiesta de la Nieve con nieve, nos pone muy contentos”, concluyó.