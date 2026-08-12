Nuevo centro comercial en un histórico terreno de Cipolletti: tendrá un Carrefour y una inversión de US$30 millones

Este miércoles se presentó en Cipolletti una propuesta para desarrollar un nuevo centro comercial en el histórico predio ubicado entre las calles Leandro N. Alem, John F. Kennedy, Hipólito Yrigoyen y Río Limay. La iniciativa, que han denominado Aldea Comercial Cipoleña, contempla una inversión privada superior a US$30 millones y tendrá como principal integrante a un supermercado Carrefour, que proyecta destinar US$13 millones.

El proyecto es impulsado por Carrefour Argentina y la desarrolladora Planet Partners y constituye una propuesta de inversión privada para transformar un predio municipal de casi 40.000 metros cuadrados que durante años permaneció sin uso.

La presentación realizada este miércoles representa el primer paso formal de la iniciativa. La propuesta deberá atravesar ahora las instancias administrativas correspondientes y, si obtiene los avales necesarios, será sometida a una licitación pública de proyecto integral. Desde la Municipalidad destacaron que se trata de una propuesta de gran envergadura y que cuenta con el respaldo de las empresas involucradas.

Los detalles del proyecto: Carrefour, la Aldea y una inversión de US$30 millones

La propuesta contempla mucho más que la instalación de un supermercado. La idea es transformar las casi cuatro manzanas del predio en una nueva centralidad urbana para Cipolletti, con distintos usos comerciales, gastronómicos, deportivos y de servicios.

El proyecto integral prevé más de 50 locales comerciales y gastronómicos, además de gimnasio, servicios, tiendas de conveniencia, espacios para diligencias bancarias y un polo deportivo.

Uno de los puntos centrales será el Carrefour. La compañía proyecta una inversión de US$13 millones, la generación de 60 puestos de trabajo y la construcción de 127 espacios de estacionamiento.

De izquierda a derecha: Cesar Escandarani, Rodrigo Buteler y Francisco Zoroza. De fondo, el nuevo centro comercial que proyectan en Cipolletti. Foto: Emiliano Ortiz.

Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina, remarcó la importancia que la empresa le asigna a la iniciativa. “Cipolletti va a ser el proyecto más importante de Carrefour en el año 2026”, afirmó.

La propuesta apunta también a incorporar proveedores regionales y locales al surtido de la tienda. “La idea es venir con toda la calidad Carrefour, con el surtido de marcas a nivel nacional, pero cada vez más atentos a los productos regionales”, explicó Zoroza. El ejecutivo puso como ejemplo la posibilidad de incorporar proveedores de la región: “Veo el agua mineral (en alusión a la botella que tenía en frente) y veo la oportunidad de desarrollar un proveedor local para que no tenga que venir de Buenos Aires”.

El supermercado también contará con una propuesta de sustentabilidad que incluye paneles solares. Según explicó Zoroza, en las tiendas de la compañía donde ya se implementó esta tecnología, los paneles llegan a producir alrededor del 40% de la energía que necesita la sucursal durante el día.

Carrefour formará parte del nuevo centro comercial de Cipolletti. Gentileza Carrefour y Planet Partners.

La escala del proyecto se amplía considerablemente cuando se considera la denominada Aldea Comercial. Cesar Escandarani, CEO de Planet Partners, detalló que el desarrollo integral supera los US$30 millones, contempla más de 400 puestos de trabajo permanentes, más de 300 plazas de estacionamiento y más de 50 locales.

A esto se suman 8.000 metros cuadrados de nuevo parque público, que funcionarán como espacio verde y área de encuentro para los vecinos. “Nos planteamos el desafío de transformar este espacio en un lugar para todos, para todos los cipoleños”, explicó Escandarani.

La idea, según describió, es que el predio pueda concentrar distintas actividades de la vida cotidiana: abastecerse, comprar, comer, entrenar, pasear y encontrarse. El proyecto también contempla un conector peatonal que permita atravesar el predio de este a oeste. “Era muy importante que el masterplan del proyecto esté abierto a todas sus caras”, señaló Escandarani.

Render del masterplan: la «Aldea Comercial Cipoleña» incluirá un supermercado Carrefour. Gentileza Carrefour y Planet Partners.

El concepto de “Aldea” no es casual. La propuesta busca recrear la idea de una pequeña centralidad urbana, vinculada incluso con los orígenes de Cipolletti alrededor de la estación ferroviaria.

En cuanto a los tiempos, el Carrefour podría construirse en un plazo de entre seis y nueve meses desde el inicio de la obra. Para el proyecto integral de la Aldea, el plazo estimado es de 24 meses, según indicó Buteler.

Planet Partners ya trabaja con un modelo similar en otras ciudades. El próximo 25 de agosto inaugurará un proyecto en Junín, provincia de Buenos Aires. Escandarani destacó que en ese caso la empresa priorizó a empresarios y emprendedores locales para ocupar los espacios comerciales y gastronómicos, y anticipó que la misma lógica se aplicará en Cipolletti.

Un predio histórico que busca tener una nueva historia

El proyecto se desarrollará sobre un predio municipal de casi 40.000 metros cuadrados, delimitado por Alem, John F. Kennedy, Hipólito Yrigoyen y Río Limay. Se trata de un lugar con una fuerte carga histórica para Cipolletti, pero que durante los últimos años permaneció prácticamente cerrado y sin una utilización urbana definida.

El intendente Rodrigo Buteler recordó que el municipio llegó incluso a trabajar junto con la Policía de Río Negro para retirar personas vinculadas con hechos delictivos que utilizaban el lugar. “Lo que nosotros tenemos que lograr como municipalidad es generar las condiciones para que ahí pueda suceder algo”, sostuvo.

Uno de los primeros obstáculos que debió resolver el municipio fue la presencia de la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. La Municipalidad acordó con el organismo su relocalización y cedió un terreno en la Isla Jordán, detrás de la pileta municipal. Allí se realizaron las mediciones correspondientes y se determinó que el nuevo emplazamiento reunía las condiciones necesarias.

Buteler explicó que la estación ubicada en el centro de la ciudad ya sufría interferencias propias de un área fuertemente urbanizada, lo que podía afectar la calidad de las mediciones. La relocalización permitió así liberar el predio para pensar un nuevo uso urbano, pero también resolver una cuestión vinculada con la calidad de la información meteorológica.

El intendente remarcó además que la Municipalidad decidió no vender el terreno. La alternativa planteada es un alquiler por 30 años. Al finalizar ese período, la propuesta contempla que el predio vuelva a manos de la ciudad junto con todas las construcciones realizadas. “Ese predio es de los cipoleños”, afirmó Buteler. La intención, explicó, es conservarlo como una reserva para las próximas generaciones.

En ese marco, la propuesta presentada este miércoles tiene todavía un recorrido administrativo por delante. Sebastián Caldiero, director General de Legal y Técnica de la Municipalidad, explicó que el primer paso será el análisis de la iniciativa por parte del intendente y su equipo técnico, tanto desde el punto de vista jurídico como del planeamiento urbano.

Si el Ejecutivo considera viable la propuesta, deberá elevarla al Concejo Deliberante. Si obtiene la declaración de interés público, el expediente volverá al Ejecutivo para avanzar con una licitación pública de proyecto integral.

No se licitará solamente la construcción de un supermercado o un centro comercial, sino el desarrollo integral de todo el predio. “Se reciben distintas propuestas y, eventualmente, quien resulte ganador adjudicatario firma el contrato con la Municipalidad”, explicó Caldiero.

El funcionario remarcó que la iniciativa presentada este miércoles es el comienzo del trámite y que la licitación deberá cumplir con todos los pasos correspondientes. Buteler, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, estimó que antes de fin de año debería estar resuelto todo ese proceso.

Por qué eligieron Cipolletti: crecimiento, infraestructura y condiciones para la inversión privada

La elección de Cipolletti no fue casual. Para Planet Partners, la ciudad forma parte de una zona de crecimiento económico vinculada, entre otros sectores, con la actividad energética y la expansión de Vaca Muerta.

Escandarani explicó a Diario RÍO NEGRO que esta será la primera inversión de la empresa en la Patagonia y que, al analizar distintas alternativas, la evolución de Cipolletti y sus perspectivas de crecimiento hicieron que la ciudad apareciera como el lugar más adecuado. “Nos pareció el lugar más indicado para la empresa”, señaló.

Carrefour, por su parte, ya venía observando oportunidades en el sur del país. Zoroza recordó, en diálogo con este medio, que la compañía inauguró recientemente sucursales en Santa Rosa, La Pampa, y Plaza Huincul, Neuquén.

«Son los proyectos que le dan el concepto de ciudad a Cipolletti, empieza a ser una ciudad con todas las letras» dijo el intendente Buteler respecto del centro comercial que se prevé en el predio de Alem y Kennedy, de Cipolletti. Foto: Emiliano Ortiz.

“Elegimos Cipolletti para el principal proyecto de Carrefour a lo largo del 2026, porque entendemos que Cipolletti está evolucionando, que tiene nuevas demandas, y había una oportunidad para traer una marca como Carrefour a la ciudad”, explicó. La empresa busca, además, complementar el supermercado con la propuesta de Aldea para que los habitantes puedan resolver una mayor cantidad de necesidades dentro de la propia ciudad.

Desde la Municipalidad entienden que la llegada de una inversión privada de esta magnitud es también el resultado de las condiciones que se fueron generando durante los últimos años. Buteler señaló que Cipolletti está creciendo por encima del promedio nacional y que el municipio buscó acompañar ese proceso con infraestructura, conectividad y condiciones impositivas que permitan atraer inversiones privadas.

La estrategia, subrayó, fue evitar que el Estado tuviera que desembolsar recursos para desarrollar el predio y generar, en cambio, las condiciones para que pudiera aparecer una inversión privada. “Todo lo que hicimos con el gobernador para generar las condiciones para que las cosas sucedan, hoy está dando sus frutos”, afirmó.

Para el intendente, la propuesta representa además algo más que una inversión comercial. “Son los proyectos que le dan el concepto de ciudad a Cipolletti, empieza a ser una ciudad con todas las letras«, sostuvo.

Buteler vinculó el proyecto con la transformación de toda la región metropolitana y con el proceso de crecimiento que atraviesan Cipolletti y Neuquén. “Hoy estamos con Neuquén transformando esta región metropolitana en algo realmente atractivo para vivir en los próximos años”, sostuvo.

La expectativa municipal es que el desarrollo de esta iniciativa, junto con otras inversiones, modifique la fisonomía de la ciudad en los próximos años. “La ciudad en tres años no la vas a reconocer”, afirmó Buteler, al plantear que la consolidación de estos proyectos puede marcar una nueva etapa para Cipolletti.

Por ahora, la propuesta de Aldea Comercial Cipoleña dio su primer paso. El proyecto deberá atravesar las instancias formales de la licitación pública, pero la iniciativa ya pone sobre la mesa una inversión privada superior a US$30 millones, un nuevo Carrefour, más de 50 propuestas comerciales y gastronómicas, 8.000 metros cuadrados de parque público y la generación proyectada de más de 400 empleos permanentes.

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