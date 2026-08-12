Liberaron un halcón peregrino tras 11 días de rehabilitación en Choele Choel

Un halcón peregrino que había sido encontrado con una lesión en el ala derecha fue rehabilitado durante 11 días y finalmente pudo ser liberado en su ambiente natural. El operativo fue posible gracias al aviso de vecinos de Choele Choel y al trabajo conjunto de organismos provinciales y profesionales especializados.

El ejemplar fue asistido luego de que vecinos advirtieran que presentaba dificultades para volar. Personal de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se trasladó hasta el lugar y confirmó que se trataba de un halcón peregrino (Falco peregrinus), una especie de ave rapaz que tenía una laceración en el ala derecha.

Tras la primera asistencia, el animal fue trasladado a San Antonio Oeste para recibir atención veterinaria. Allí permaneció bajo supervisión profesional y comenzó un proceso de recuperación.

Once días de rehabilitación

Durante 11 días, el halcón recibió tratamiento y permaneció en una jaula de vuelo especialmente destinada a su rehabilitación. En ese período recuperó de manera progresiva la fuerza, la coordinación y la capacidad de vuelo.

Una vez que los profesionales determinaron que se encontraba en condiciones de desenvolverse nuevamente en libertad, el ejemplar fue liberado y regresó a su ambiente natural.

Una especie clave para los ecosistemas

El halcón peregrino es una de las aves rapaces más especializadas del mundo. Como depredador aéreo, cumple un papel importante en los ecosistemas al contribuir a regular las poblaciones de otras aves.

Además, debido a que ocupa un nivel elevado dentro de la cadena alimentaria, su presencia también puede aportar información sobre el estado de los ambientes naturales.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático destacaron la importancia de que la comunidad dé aviso ante la aparición de animales silvestres heridos o en riesgo.