River busca extender su racha positiva frente a Belgrano: formaciones, hora y TV

Este domingo, River recibe a Belgrano por la 13° fecha del torneo Apertura. En el Monumental, el Millonario quiere continuar en la senda del triunfo frente al Pirata cordobés y desea obtener su cuarta victoria en fila.

Para este encuentro, Coudet deberá hacer dos modificaciones obligadas. Marcos Acuña no estará disponible por haber llegado a la quinta amarilla y su lugar lo ocupará Matías Viña, quien también sería titular en el debut de Copa Sudamericana.

Por la otra banda, el Chacho no podrá contar con Gonzalo Montiel, quien se desgarró frente a Estudiantes de Río Cuarto. En su lugar ingresará Fabricio Bustos, que no juega desde el 16 de noviembre pasado. El ex Independiente estuvo muy cerca de irse en el mercado de pases pero

Además, el DT del Millonario tiene dos dudas. Por un lado, la disputa entre Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Joaquín Freitas. Solo uno de ellos jugará desde el arranque.

Y la otra incógnita pasa por saber si el Chacho mantendrá a Ian Subiabre, quien no fue parte de toda la semana de entrenamientos por estar convocado a la Selección Argentina sub 20. Si no juega, Maxi Salas será titular, luego de romper la racha sin convertir tras anotar en Córdoba.

Además, Facundo Colidio volverá a estar disponible luego de las dos fechas de suspensión por la roja directa frente a Huracán.

La gran preocupación del Millonario es el estado del campo de juego. En los últimos días, la banda de rock ACDC brindó tres shows que dejaron el césped en malas condiciones para la institución riverplatense.

Asi se encuentra el campo de juego del Monumental.

Belgrano quiere cortar la racha

Belgrano atraviesa un buen presente en el Apertura. El Pirata se encuentra 4° en la zona B con 19 puntos, pero viene de caer como local frente a Racing por 2-1.

Para visitar Núñez, el Ruso Zielinski no contará con Lisandro López. El ex central de Boca fue exigido durante la semana pero no superó la prueba física y seguirá afuera del equipo luego de sufrir un desgarro hace un mes.

La buena es el regreso de Alexis Maldonado, que integrará la zaga central junto a Ocampo. La única duda del once inicial es la titularidad de Nicolás «Uvita» Fernández, que jugaría desde el inicio y le ganaría la pulseada a Passerini.

El Millonario y Belgrano se vuelven a cruzar luego de casi dos años. El último antecedente fue el 18 de mayo de 2024, cuando River goleó 3-0 como local. Además, el Pirata no gana en el Monumental desde el 2012, acumulando una racha negativa de 2 empates y 5 derrotas.

Con gol de Echeverri, River ganó con holgura el último mano a mano.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Quintero o Freitas o Páez; Subiabre o Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández o Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 18:00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.